Twitch, topluluk etkileşimini artıracak yeni özelliklerini tanıttı

Twitch Hikayeler ve Keşfet Akışı geliyor
Hikayeler, Twitch’e gelecek birkaç yeni özellikten biri. İçerik üreticilerin yayın yapmadıkları zamanlarda bile takipçi kazanmalarına yardımcı olacak yeni Keşfet Akışı, sonbaharda tanıtılacak. Keşfet Akışı da mobil uygulamada olacak ve canlı ve kaydedilen içerikler gösterilecek. Twitch, Discovery Feed özelliğini herkese açmadan önce sınırlı bir grupla test edecek. Platformun dahili klip düzenleyicisinde de iyileştirmelerin yapılacağı söylendi.
Yeni reklam sayacı özelliği
Twitch yayıncıları artık yayın sırasında reklam aralarına karar verme noktasında daha fazla kontrole sahip olacak. Yeni sohbet geri sayım aracı, tam olarak reklam oynatılmak üzereyken görüntülenecek. Yayıncılar, oyunun en heyecanlı yerinde veya toplulukla sohbet ederken birden reklamlar çıkmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)