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    Anlık Bildirim

    Twitch, topluluk etkileşimini artıracak yeni özelliklerini tanıttı

    Twitch, TwitchCon Paris etkinliğinde platforma gelecek yeni özellikleri tanıttı. Sonbaharda gelecek özellikler, içerik üreticilerin toplulukla etkileşimini artıracak.
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    Twitch Hikayeler ve Keşfet Akışı geliyor Tam Boyutta Gör
    Twitch, TwitchCon Paris etkinliğinde Hikayeler ve Keşfet Akışı’nın geleceğini duyurdu. Ekim ayında açılması planlanan Twitch Stories, Twitch mobil uygulamasında takip edilenler bölümünde yayınlanacak ve Twitch’in otomatik güvenlik sistemleri ve topluluk kurallarına tabi olacak. Yayıncılara hikayelerini yalnızca takipçileriyle paylaşmaları için seçenek sunulacak.

    Twitch Hikayeler ve Keşfet Akışı geliyor

    Hikayeler, Twitch’e gelecek birkaç yeni özellikten biri. İçerik üreticilerin yayın yapmadıkları zamanlarda bile takipçi kazanmalarına yardımcı olacak yeni Keşfet Akışı, sonbaharda tanıtılacak. Keşfet Akışı da mobil uygulamada olacak ve canlı ve kaydedilen içerikler gösterilecek. Twitch, Discovery Feed özelliğini herkese açmadan önce sınırlı bir grupla test edecek. Platformun dahili klip düzenleyicisinde de iyileştirmelerin yapılacağı söylendi.

    Yeni reklam sayacı özelliği

    Twitch yayıncıları artık yayın sırasında reklam aralarına karar verme noktasında daha fazla kontrole sahip olacak. Yeni sohbet geri sayım aracı, tam olarak reklam oynatılmak üzereyken görüntülenecek. Yayıncılar, oyunun en heyecanlı yerinde veya toplulukla sohbet ederken birden reklamlar çıkmayacak.

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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