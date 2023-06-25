Twitch'de yayıncılar için yeni gelir akışı: Hype Chat

Twitch mesaj sabitleme özelliği nasıl olacak?
Twitch’te izleyiciler 1 dolar - 500 dolar arası (yayıncı belirliyor) ödeme yaparak mesajlarının sohbet ekranında uzun süre görünmesini sağlayabilecek. İzleyiciler, ne kadar çok öderse mesajları da o kadar uzun süre üstte kalacak ve daha fazla karakter kullanabilecek. Fiyatı yayıncı belirleyecek. Twitch, %30 oranında kesinti yapacak, %70’i yayıncıya bırakacak.
İlk olarak Twitch’de çoğu kişinin bildiği yayıncılar yani partnerler bu özelliğe erişebilecek. Her mesajın sabitlenmeyeceğini de belirtmek gerek; belli kelime ve kalıpların kullanılması yasak. Tüm mesajlar Twitch’in AutoMod sistemi tarafından taranacak, moderatörler de diledikleri zaman mesajlara silebilecek. Özellik, yavaş yavaş kullanıma sunulacak ve ilk etapta web uygulamasında kullanılabilecek, ilerleyen zamanlarda mobil uygulamada da olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D