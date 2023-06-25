Tam Boyutta Gör Mesaj sabitleme özelliği son olarak popüler canlı oyun yayını platformu Twitch’e geldi. Hype Chat olarak adlandırılan yeni özellikle yayıncı, ücret karşılığında izleyicinin mesajını sabitleyecek. Peki, bir Twitch yayınında mesaj sabitletmenin ücreti ne kadar?

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Twitch mesaj sabitleme özelliği nasıl olacak?

Twitch’te izleyiciler 1 dolar - 500 dolar arası (yayıncı belirliyor) ödeme yaparak mesajlarının sohbet ekranında uzun süre görünmesini sağlayabilecek. İzleyiciler, ne kadar çok öderse mesajları da o kadar uzun süre üstte kalacak ve daha fazla karakter kullanabilecek. Fiyatı yayıncı belirleyecek. Twitch, %30 oranında kesinti yapacak, %70’i yayıncıya bırakacak.

İlk olarak Twitch’de çoğu kişinin bildiği yayıncılar yani partnerler bu özelliğe erişebilecek. Her mesajın sabitlenmeyeceğini de belirtmek gerek; belli kelime ve kalıpların kullanılması yasak. Tüm mesajlar Twitch’in AutoMod sistemi tarafından taranacak, moderatörler de diledikleri zaman mesajlara silebilecek. Özellik, yavaş yavaş kullanıma sunulacak ve ilk etapta web uygulamasında kullanılabilecek, ilerleyen zamanlarda mobil uygulamada da olacak.

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Twitch'de yayıncılar için yeni gelir akışı: Hype Chat