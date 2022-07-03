Twitch, reklam izlemeden kanalları keşfetmenin yeni bir yolunu test ediyor

Twitch, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için yeni bir özelliği test ediyor. Kanal Değiştirici adındaki yeni özellik, kullanıcıların izlemek için aralarından seçim yapabilecekleri bir dizi farklı akışın önizlemelerini gösteriyor.

Test, bu ay sonlanacak

Kanal Değiştirici özelliği, herhangi bir reklam olmadan kullanıcıların ekranın alt kısmında yer alan kanal önizlemelerine bakmalarına olanak tanıyor. 60 saniyelik önizleme sayesinde kullanıcılar, belirli bir kanalı beğenip beğenmediklerini daha kolay anlayabilecekler.

Twitch, Kanal Değiştirici'nin yanı sıra bir akışta en fazla beş misafirin bir toplantı sahibine katılmasına izin veren Konuk Star'ı da başlattı.

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Kanal Değiştirici özelliği şu anda belirli Twitch kullanıcılarıyla test ediliyor. Platform, testi bu ay içerisinde sonlandıracak ve aldığı geri dönüşleri analiz edecek. Özelliğin kararlı bir sürümle sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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Twitch, kanalları keşfetmenin yeni bir yolunu test ediyor