Twitch platformunda yaprak dökümü devam ediyor

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Microsoft’un kendi yayın platformu Mixer’i hayata geçirmesinin ardından yayıncılık platformunda büyük bir hareketlilik başladı. Özellikle oyun yayıncı popülaritesi açısından zirvede olan Twitch bu ünvanını kaybetmek üzere.

Kan kaybı sürüyor

Twitch’in bu kalabalık kadrosuna göz diken Microsoft birbiri ardına önemli isimleri bünyesine kattı ve katmaya devam ediyor. Ninja, Shroud, KingGoliathon gibi popüler yayıncıların ardından bu kez çok genç bir isim daha Mixer’e transfer oldu.

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Henüz 14 yaşında olan ve Fortnite yayınları ile 280 binden fazla abone toplayan kadın Twitch yayıncısı Ewok, yaptığı açıklamada bundan sonra Mixer için projeler geliştireceğini duyurdu. Mixer’in ücretsiz abonelik hediyelerinin de etkisiyle Ewok kısa sürede yeni evinde 10 binden fazla takipçi topladı.

Microsoft’un bu transferler için ne kadar ödediği bilinmiyor ancak on milyonlarca doları gözden çıkardığı ifade ediliyor. Zira transfer sayısı oldukça fazla ve devam da edecek gibi görünüyor. Şimdiden yayın dünyasının Real Madrid’i olarak gösterilen Mixer elbette bu transferlere harcadığı miktarın kat kat fazlasını kazanacaktır zira Ninja ile başlayan bu furya platforma oldukça ciddi bir trafik getirmiş durumda.

https://winbuzzer.com/2019/11/15/fortnite-streamer-ewok-abandons-twitch-for-microsofts-mixer-xcxwbn/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter