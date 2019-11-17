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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitch platformunda yaprak dökümü devam ediyor

    Twitch platformunun en popüler genç kadın yayıncılarından birisi olan Ewok, sürpriz bir kararla Mixer platformuna transfer olduğunu duyurdu. Gelişmeler haberimizde.
    5 gün
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitch platformunda yaprak dökümü devam ediyor
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    Microsoft’un kendi yayın platformu Mixer’i hayata geçirmesinin ardından yayıncılık platformunda büyük bir hareketlilik başladı. Özellikle oyun yayıncı popülaritesi açısından zirvede olan Twitch bu ünvanını kaybetmek üzere.

    Kan kaybı sürüyor

    Twitch’in bu kalabalık kadrosuna göz diken Microsoft birbiri ardına önemli isimleri bünyesine kattı ve katmaya devam ediyor. Ninja, Shroud, KingGoliathon gibi popüler yayıncıların ardından bu kez çok genç bir isim daha Mixer’e transfer oldu.

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    Henüz 14 yaşında olan ve Fortnite yayınları ile 280 binden fazla abone toplayan kadın Twitch yayıncısı Ewok, yaptığı açıklamada bundan sonra Mixer için projeler geliştireceğini duyurdu. Mixer’in ücretsiz abonelik hediyelerinin de etkisiyle Ewok kısa sürede yeni evinde 10 binden fazla takipçi topladı.

    Microsoft’un bu transferler için ne kadar ödediği bilinmiyor ancak on milyonlarca doları gözden çıkardığı ifade ediliyor. Zira transfer sayısı oldukça fazla ve devam da edecek gibi görünüyor. Şimdiden yayın dünyasının Real Madrid’i olarak gösterilen Mixer elbette bu transferlere harcadığı miktarın kat kat fazlasını kazanacaktır zira Ninja ile başlayan bu furya platforma oldukça ciddi bir trafik getirmiş durumda.



    https://winbuzzer.com/2019/11/15/fortnite-streamer-ewok-abandons-twitch-for-microsofts-mixer-xcxwbn/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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    MrKattchup 5 gün en beğenilen
    Twitch soft porno sitesine döndüğü, yayınlarda alkol, sigara kullanımını engellemediği ve Türkiye ofisi açıp vergi vermediği için devlet tarafından yasaklanacak biz de mecbur mixer veya Facebook’a transfer olacağız zaten az kaldı. Twitch ticari bir kuruluş ekonomik kaygılarını anlıyorum ancak gram etik değer bilmeyen ve sadece parasına bakan bir firma, diğer ülkelerde de pek bir farkı yok ancak bizim ülkemizde resmen üç maymunu oynuyor.
    Twitch soft porno sitesine döndüğü, yayınlarda alkol, sigara kullanımını engellemediği ve Türkiye ofisi açıp vergi vermediği için devlet tarafından yasaklanacak...
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    dere.beyi 5 gün
    beter olsun twitch ulan jahrein bi şortla gözüktü diye engelledi adamı ama göğüsleri fışkırtarak dans edenlere müsade ediyor iki yüzlüler
    BETER OLSUN...
    beter olsun twitch ulan jahrein bi şortla gözüktü diye engelledi adamı ama göğüsleri fışkırtarak dans edenlere müsade ediyor iki yüzlüler BETER OLSUN......
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    Paetzold 5 gün
    Geçen mixere bakayım dedim site ölü bildiğin. Daha çok yolları var.
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    TearsForFears 5 gün
    Parayı basıp yayıncı almakla evet twitchi bitirebilir. Twitch sayesinde ünlü olanlar parayı gördü mü atlıyorlar microsoftun kucağına
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    dere.beyi 5 gün
    beter olsun twitch ulan jahrein bi şortla gözüktü diye engelledi adamı ama göğüsleri fışkırtarak dans edenlere müsade ediyor iki yüzlüler
    BETER OLSUN...
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    gun 5 gün
    Microsoft ne tehlikeli bir firma ya millet ne yapsa parası ile gücü ile girip sektörü öldürüyor sonrada yapamayıp çıkıyor ortada bir şey kalmıyor.
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    MrKattchup 5 gün en beğenilen
    Twitch soft porno sitesine döndüğü, yayınlarda alkol, sigara kullanımını engellemediği ve Türkiye ofisi açıp vergi vermediği için devlet tarafından yasaklanacak biz de mecbur mixer veya Facebook’a transfer olacağız zaten az kaldı. Twitch ticari bir kuruluş ekonomik kaygılarını anlıyorum ancak gram etik değer bilmeyen ve sadece parasına bakan bir firma, diğer ülkelerde de pek bir farkı yok ancak bizim ülkemizde resmen üç maymunu oynuyor.
    Yanıtla +9
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    deoks 5 gün
    CohhCarnage, summit1g falan geçmeden çok etki etmez bence.
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    babgozd 5 gün
    Twitch yeteri kadar tekel oldu. Biraz da rekabet görelim.
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    [__Zahid__] 5 gün babgozd
    rekabet bize yaramıyor ki burada.
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    doblosman 5 gün
    Mixer izleyici sayısı itibariyle hala kat ve kat geride Twitchden.Arayüz olarak çok cafcaflı biraz daha sade bir tasarıma geçseler daha iyi olur
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