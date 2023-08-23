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    Twitch, TikTok tarzı yeni bir özelliği test ediyor

    Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, diğer platformları tesiri altına almaya devam ediyor. Son olarak canlı yayın platformu Twitch, TikTok benzeri bir özelliği test ettiğini duyurdu.
    Twitch, TikTok tarzı yeni bir özelliği test ediyor Tam Boyutta Gör
    Twitch, TikTok benzeri bir içerik tarama yöntemini deneyen en son teknoloji şirketi oldu. Şirket, "keşif akışı" adını verdiği ve dikey olarak kayan yeni bir akışta klipleri gösteren bir özelliği test ediyor. Yapılan açıklamaya göre bu özellik halihazırda belirli kullanıcılara da sunulmaya başlanmış durumda.

    Twitch, TikTok akışını alıyor

    Akış size Twitch içerik üreticilerinin kliplerini gösterecek, fakat ilk etapta klipler sadece yatay klipler olacak; Twitch kullanıcıların "akış geliştikçe" dikey klipler de göreceğini söylüyor. Keşif akışı şu anda "öne çıkan" kliplerin yanı sıra popüler klipleri de içeriyor. İçerik oluşturucular kendi kliplerini “öne çıkan” havuzuna ekleyebiliyor, buradaki klipler de akışa düşüyor. Yani hangi kliplerin gösterileceği yayıncılara bağlı olacak.

    Öte yandan TikTok benzeri bir format sunma arzusu sadece Twitch için geçerli değil. Spotify ve Amazon’un yanı sıra halihazırda YouTube ve Meta platformları da TikTok’un özelliklerini kendilerine adapte etmiş durumda. Dikey olarak kaydırılan video akışı, diğer sosyal medya ağlarından Twitch'e gelen tek özellik değil; şirket Temmuz ayında platforma "hikayeler" getirmeyi de planladığını da duyurdu. Twitch aynı zamanda geçtiğimiz ay klipleri doğrudan TikTok'a aktarma özelliğinin de duyurusunu gerçekleştirmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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