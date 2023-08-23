Twitch, TikTok tarzı yeni bir özelliği test ediyor

Twitch, TikTok akışını alıyor
Akış size Twitch içerik üreticilerinin kliplerini gösterecek, fakat ilk etapta klipler sadece yatay klipler olacak; Twitch kullanıcıların "akış geliştikçe" dikey klipler de göreceğini söylüyor. Keşif akışı şu anda "öne çıkan" kliplerin yanı sıra popüler klipleri de içeriyor. İçerik oluşturucular kendi kliplerini “öne çıkan” havuzuna ekleyebiliyor, buradaki klipler de akışa düşüyor. Yani hangi kliplerin gösterileceği yayıncılara bağlı olacak.
Öte yandan TikTok benzeri bir format sunma arzusu sadece Twitch için geçerli değil. Spotify ve Amazon’un yanı sıra halihazırda YouTube ve Meta platformları da TikTok’un özelliklerini kendilerine adapte etmiş durumda. Dikey olarak kaydırılan video akışı, diğer sosyal medya ağlarından Twitch'e gelen tek özellik değil; şirket Temmuz ayında platforma "hikayeler" getirmeyi de planladığını da duyurdu. Twitch aynı zamanda geçtiğimiz ay klipleri doğrudan TikTok'a aktarma özelliğinin de duyurusunu gerçekleştirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.