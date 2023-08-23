Tam Boyutta Gör Twitch, TikTok benzeri bir içerik tarama yöntemini deneyen en son teknoloji şirketi oldu. Şirket, "keşif akışı" adını verdiği ve dikey olarak kayan yeni bir akışta klipleri gösteren bir özelliği test ediyor. Yapılan açıklamaya göre bu özellik halihazırda belirli kullanıcılara da sunulmaya başlanmış durumda.

Twitch, TikTok akışını alıyor

Akış size Twitch içerik üreticilerinin kliplerini gösterecek, fakat ilk etapta klipler sadece yatay klipler olacak; Twitch kullanıcıların "akış geliştikçe" dikey klipler de göreceğini söylüyor. Keşif akışı şu anda "öne çıkan" kliplerin yanı sıra popüler klipleri de içeriyor. İçerik oluşturucular kendi kliplerini “öne çıkan” havuzuna ekleyebiliyor, buradaki klipler de akışa düşüyor. Yani hangi kliplerin gösterileceği yayıncılara bağlı olacak.

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Öte yandan TikTok benzeri bir format sunma arzusu sadece Twitch için geçerli değil. Spotify ve Amazon’un yanı sıra halihazırda YouTube ve Meta platformları da TikTok’un özelliklerini kendilerine adapte etmiş durumda. Dikey olarak kaydırılan video akışı, diğer sosyal medya ağlarından Twitch'e gelen tek özellik değil; şirket Temmuz ayında platforma "hikayeler" getirmeyi de planladığını da duyurdu. Twitch aynı zamanda geçtiğimiz ay klipleri doğrudan TikTok'a aktarma özelliğinin de duyurusunu gerçekleştirmişti.

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Twitch, TikTok tarzı yeni bir özelliği test ediyor