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    Sonunda Twitter’a beklenen özellik geliyor: Görüntülü ve sesli sohbet özelliği geliyor

    Elon Musk önderliğinde Twitter yeni özellikleri keşfetmeye devam ediyor. Musk, Twitter DM’leri için kullanıcıların uzunca bir süredir beklediği birtakım özellikleri ekleyeceğini belirtiyor.
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    Twitter’a beklenen görüntülü ve sesli sohbet özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal ağın direkt mesajlarının (DM) çalışma şeklinin iyileştirileceğini kamuoyuna açıkladı. Çalışanlarla yapılan toplantıda Musk, yeni özellikler hakkında detaylar verdi. Musk’ın getireceği yeni özellikler, Twitter kullanıcılarının uzunca bir süredir beklediği özellikler arasında yer alıyor.

    Twitter için görüntülü ve sesli sohbet dönemi

    The Verge tarafından elde edilen toplantının bir kaydına göre, Twitter'ın San Fransisco genel merkezinde "Twitter 2.0" başlıklı toplantıda Musk, sosyal medya platformundaki DM’lerin artık uçtan uca şifreleneceğini belirtti. Aynı zamanda şifreli görüntülü ve sesli arama özelliklerini de DM’lere ekleneceği bildirildi.

    Twitter’a beklenen görüntülü ve sesli sohbet özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    “Kullanıcıların, gizlilikleriyle ilgili veya Twitter'da tüm DM'lerinin web'e düşmesine neden olabilecek veri ihlalinden endişe duymadan iletişim kurabilmelerini sağlamak istiyoruz.”

    Musk ayrıca kullanıcıların DM’lerinin şirket çalışanları tarafından da okunamaması gerektiğini ve bunun daha önce birkaç kez olduğunu da belirtiyor. Hatırlayacağınız üzere Musk’ın bahsettiği olay 2018’de yaşanmıştı. Eski bir çalışanın Suudi Arabistan adına casusluk yaptığı ve DM’lere eriştiği ortaya çıkmıştı.

    Musk, Signal’i övdü

    Musk, Twitter 2.0 olarak adlandırdığı vizyonda öncelikli olarak şifrelemeyi kullanıma sunmak istiyor. Ayrıca toplantı sırasında milyarder ismin "Birisi kafama silah dayadıysa, kimsenin DM'lerine bakamayacağım bir durum olmalı" dediği aktarılıyor. Musk ayrıca kar amacı gütmeyen bir şekilde işletilen şifreli sohbet uygulaması Signal’i övdü ve kurucusu Moxie Marlinspike ile görüştüğünü belirtti.

    Musk toplantı sırasında, "İronik bir şekilde, Moxie Marlinspike Twitter'da çalıştı ve aslında birkaç yıl önce şifreli DM'ler yapmak istedi ancak bu isteği reddedildi ve sonra gidip Signal'i yarattı" dedi. Açıkçası Twitter DM’ler oldukça ilkel bir vaziyette ve kullanımı yetersiz. Yapılacak bu yenilikler platform için oldukça değerli görünüyor.

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