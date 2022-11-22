Sonunda Twitter’a beklenen özellik geliyor: Görüntülü ve sesli sohbet özelliği geliyor

Twitter için görüntülü ve sesli sohbet dönemi
The Verge tarafından elde edilen toplantının bir kaydına göre, Twitter'ın San Fransisco genel merkezinde "Twitter 2.0" başlıklı toplantıda Musk, sosyal medya platformundaki DM’lerin artık uçtan uca şifreleneceğini belirtti. Aynı zamanda şifreli görüntülü ve sesli arama özelliklerini de DM’lere ekleneceği bildirildi.
Musk ayrıca kullanıcıların DM’lerinin şirket çalışanları tarafından da okunamaması gerektiğini ve bunun daha önce birkaç kez olduğunu da belirtiyor. Hatırlayacağınız üzere Musk’ın bahsettiği olay 2018’de yaşanmıştı. Eski bir çalışanın Suudi Arabistan adına casusluk yaptığı ve DM’lere eriştiği ortaya çıkmıştı.
Musk, Signal’i övdü
Musk, Twitter 2.0 olarak adlandırdığı vizyonda öncelikli olarak şifrelemeyi kullanıma sunmak istiyor. Ayrıca toplantı sırasında milyarder ismin "Birisi kafama silah dayadıysa, kimsenin DM'lerine bakamayacağım bir durum olmalı" dediği aktarılıyor. Musk ayrıca kar amacı gütmeyen bir şekilde işletilen şifreli sohbet uygulaması Signal’i övdü ve kurucusu Moxie Marlinspike ile görüştüğünü belirtti.
Musk toplantı sırasında, "İronik bir şekilde, Moxie Marlinspike Twitter'da çalıştı ve aslında birkaç yıl önce şifreli DM'ler yapmak istedi ancak bu isteği reddedildi ve sonra gidip Signal'i yarattı" dedi. Açıkçası Twitter DM’ler oldukça ilkel bir vaziyette ve kullanımı yetersiz. Yapılacak bu yenilikler platform için oldukça değerli görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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