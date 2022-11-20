Twitter çalışanlarının yüzde 75’i ayrıldı, ağda yavaşlık arttı

Tam Boyutta Gör Bundan 1 ay öncesine kadar kendi çapında bir düzeni olan ve istikrarlı bir işleyişe sahip olan Twitter sosyal ağı bugün tam bir kaosun ortasında kaldı. Elon Musk’ın elinde lavabo ile genel merkeze girmesinden bugüne her şey daha da kötüye gidiyor.

Twitter kaosa sürükleniyor

Twitter 2.0 adıyla duyurduğu ve aşırı zor mesai şartlarını içeren yeni çalışma düzenini tüm ekibe dayatmak isteyen Elon Musk büyük bir tepkiyle karşılaştı. Perşembe günü çalışanların yarısının işi bıraktığı gündeme gelmişti. Son haberlere göre çalışanların yüzde 75 civarı iş bırakmış durumda.

Twitter’da işler karışıyor 2 gün önce eklendi

Elon Musk ve yanında kalmayı tercih eden ana ekibin bazı çalışanları ikna ederek geri dönmesini sağladığı belirtiliyor ancak Twitter Blue tasarım ekibi ve yazılım çerçevesinin çekirdek mühendislik ekibi firmayı terk etti.

Yaşanan gelişmeler Twitter performansını doğrudan etkiliyor. Twitter mavi tik onayının ay sonuna yetişmeyeceği ifade edilirken son 24 saatte platformun yavaşlamaları arttı. Sisteme anlık müdahalede gecikildiği için uygulamanın sık sık yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Elon Musk ise halen kalan mühendislerle en iyisini yapacaklarını düşünüyor.

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