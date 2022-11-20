Twitter çalışanlarının yüzde 75’i ayrıldı, ağda yavaşlık arttı

Twitter kaosa sürükleniyor
Twitter 2.0 adıyla duyurduğu ve aşırı zor mesai şartlarını içeren yeni çalışma düzenini tüm ekibe dayatmak isteyen Elon Musk büyük bir tepkiyle karşılaştı. Perşembe günü çalışanların yarısının işi bıraktığı gündeme gelmişti. Son haberlere göre çalışanların yüzde 75 civarı iş bırakmış durumda.
Elon Musk ve yanında kalmayı tercih eden ana ekibin bazı çalışanları ikna ederek geri dönmesini sağladığı belirtiliyor ancak Twitter Blue tasarım ekibi ve yazılım çerçevesinin çekirdek mühendislik ekibi firmayı terk etti.
Yaşanan gelişmeler Twitter performansını doğrudan etkiliyor. Twitter mavi tik onayının ay sonuna yetişmeyeceği ifade edilirken son 24 saatte platformun yavaşlamaları arttı. Sisteme anlık müdahalede gecikildiği için uygulamanın sık sık yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Elon Musk ise halen kalan mühendislerle en iyisini yapacaklarını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
41 Kişi Okuyor (2 Üye, 39 Misafir) 3 Masaüstü 38 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
15734 kez okundu.
23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
twitter, elon musk ve