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    Twitter'a eklenecek yeni özellik belli oldu: Gizlilik seçenekleri artıyor

    Tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan sosyal medya platformu Twitter, güvenliği arttıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Paylaşım seçenekleri genişletilecek.
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    Twitter'a eklenecek yeni özellik belli oldu: İşte detaylar
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    Günümüzde sosyal medya platformlarında yaşanan siber zorbalık ve dijital taciz, internetin en büyük sorunları arasında yer alıyor. Bu konuda çalışmalarını sürdüren popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların tweet'leri üzerinde gizlilik ayarlarını yapmalarına izin verecek yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

    Paylaşım seçenekleri genişletiliyor

    Yukarıda söylediğimiz gibi bu özellik, kullanıcıların tweet'lerini yayınladıktan sonra kimlerin yorum yapabileceğini kontrol etmelerine izin verecek. Bununla birlikte kullanıcılar Gizlilik ve Güvenlik ayarlarına eklenecek ''Cevap verebilecek kişileri değiştir'' seçeneğine tıklayarak, ''herkes'', ''takip ettiğiniz kişiler'' veya ''belirli kişiler olmak üzere'' seçim yapabilecek.

    Twitter'a göre yeni özellik, kullanıcıların sosyalleşmeleri için daha güvenli bir ortam yaratmalarına yardımcı olacak. Henüz geliştirme aşamasında olan yeni paylaşım seçeneklerinin yakında tüm kullanıcılar için hizmete açılması bekleniyor. 

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