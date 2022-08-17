Twitter mahkemeden Elon Musk’ın mesajlarını talep etti

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Twitter’ı satın alacağını söyleyerek teknoloji gündemini epey meşgul eden ünlü iş insanı Elon Musk, sonrasında bot hesap yoğunluğunu gerekçe göstererek kararından vazgeçmişti. Maddi zarara uğradığını belirten Twitter da soluğu mahkemede almıştı. Şimdi Elon Musk’ın mesajlaşmaları talep ediliyor.

Twitter’den ilginç talep

Mahkemeye bir talepte bulunan Twitter yönetimi, belirli bir dönem içerisinde Elon Musk’ın mesajlaşmalarının dosyaya eklenmesini istedi. Bunun hangi dönem olduğu bilinmiyor ancak muhtemelen 25 Nisan tarihinde Musk’ın ilk kez Twitter’ı satın almak istediğini dile getirmesi kastediliyor.

Elon Musk meydan okudu 1 hf. önce eklendi

Talepte sadece Musk’ın değil belirli bir arkadaş ve iş ortağı grubunun da mesajlaşmaları isteniyor. Bunlar arasında ünlü milyarderler Chamath Palihapitiya ve David Sacks da yer alıyor. Twitter yönetimi o dönemde satın alım konusunda neler konuşulduğunu bilmek istiyor.

Elon Musk ise henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı ve yine alışılageldiği üzere Twitter’da manipülasyonlara devam ediyor. Ünlü isim son olarak Manchester United’ı satın alacağına dair bir paylaşım yaptı ve sonrasında bunun şaka olduğunu belirtti.

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