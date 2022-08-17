Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter mahkemeden Elon Musk’ın mesajlarını talep etti

    Twitter, duruşmalarda delil olarak kullanılması amacıyla Elon Musk’ın çevresiyle satın alım süreci içerisinde yaptığı mesajlaşmaları mahkemeden talep etti.      
    Oy Ver

    Twitter
    Tam Boyutta Gör

    Twitter’ı satın alacağını söyleyerek teknoloji gündemini epey meşgul eden ünlü iş insanı Elon Musk, sonrasında bot hesap yoğunluğunu gerekçe göstererek kararından vazgeçmişti. Maddi zarara uğradığını belirten Twitter da soluğu mahkemede almıştı. Şimdi Elon Musk’ın mesajlaşmaları talep ediliyor.

    Twitter’den ilginç talep

    Mahkemeye bir talepte bulunan Twitter yönetimi, belirli bir dönem içerisinde Elon Musk’ın mesajlaşmalarının dosyaya eklenmesini istedi. Bunun hangi dönem olduğu bilinmiyor ancak muhtemelen 25 Nisan tarihinde Musk’ın ilk kez Twitter’ı satın almak istediğini dile getirmesi kastediliyor.

    Talepte sadece Musk’ın değil belirli bir arkadaş ve iş ortağı grubunun da mesajlaşmaları isteniyor. Bunlar arasında ünlü milyarderler Chamath Palihapitiya ve David Sacks da yer alıyor. Twitter yönetimi o dönemde satın alım konusunda neler konuşulduğunu bilmek istiyor.

    Elon Musk ise henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı ve yine alışılageldiği üzere Twitter’da manipülasyonlara devam ediyor. Ünlü isim son olarak Manchester United’ı satın alacağına dair bir paylaşım yaptı ve sonrasında bunun şaka olduğunu belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız