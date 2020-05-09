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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter’a tweet zamanlama özelliği sonunda geliyor

    Twitter'ın uzun zamandır istenen fakat bir türlü kavuşulamayan özelliği, tweet zamanlama, sonunda kullanıcılara sunulacak. Şimdiye dek özellik sadece Tweetdeck ile kullanılabiliyordu.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Twitter’a tweet zamanlama özelliği sonunda geliyor
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    Ortaya çıkan raporlara göre Twitter, şimdiye kadar en çok talep edilen özelliklerden biri olan tweet zamanlamayı kullanıcılarına varsayılan olarak sunmaya hazırlanıyor. Özellik, şimdiye kadar firmanın satın aldığı eski üçüncü parti yazılım olan Tweetdeck ile kullanılabiliyordu.

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    The Next Web’de paylaşılan ekran görüntülerinde açıkça görülen tweet zamanlama özelliği, kullanıcıların tweetleri kendi istedikleri tarihte yayınlamasına imkan sağlıyor. Bunu destekler şekilde zamanlanmış tweetler sekmesi de gelecekte yayına girecek tweetlerinizi görüntülemenizi ve modifiye etmenizi sağlıyor.

    Twitter’a tweet zamanlama özelliği sonunda geliyor

    Geçen yıl firmanın yürüttüğü bir testte, zamanlayıcı penceresi test edilmişti fakat bu sefer Twitter, özellik için özel bir butona yer vererek kullanıcılara açmaya hazırlanıyor diyebiliriz. 

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    Twitter’ın yakın zamanda bu özelliği çıkarmasını beklesek de konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yok. Bazı kullanıcıların şimdiden görebildiği özellik, çoğunluk için mevcut değil. Bu özelliğe hemen ihtiyacınız varsa Tweetdeck, işinizi rahatlıkla görecek resmi bir çözüm.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 6 gün
    Yakında tc kimlik bilgileriyle kullanacağımız sosyal Medya hayırlı olsun zaten fb ins twit kullanmadığım için seviniyorum içler acısı boş adam kaynıyor
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    castronomez (caner topaç) 6 gün
    fixerkit

    Fixerkit ile biz bunu uzun zamandır yapıyoruz zaten aynı zamanda instagram facebook linkedin ve daha bir çok platformda zamanlama ve paylaşım mümkün
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    eray984 (Eray Çulcuoğlu) 6 gün
    Böyle saçma sapan işlerle uğraşmak yerine trol saçmalığını durdursun artık. Gereksiz bir sürü tip. Üstüne bunların gereksiz TT listeleri.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    drjacob (... ) 6 gün
    Haksız yere hesap kapatmalara çözüm bulsun önce
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    ilhami onay (ilhami onay) 6 gün
    Halihazırda resmi eklentileriyle yapılabiliyordu ancak ana uygulamaya gelmesi herkesin işini kolaylaştıracaktır.


    Tweetdeck

    Tweetdeck ile zamanlamış tweet gönderme, birden fazla hesap yönetme ve etkileşimleri daha detaylı görüntüleme gibi ek özelliklerine sahip oluyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Kampaku 6 gün yeni yorumcu ilhami onay
    Tweetdeck mobil uygulaması yoktu sanırım. Birçok kişi telefondan yönetiyor Twitter hesaplarını.
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