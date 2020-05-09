Twitter’a tweet zamanlama özelliği sonunda geliyor

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Ortaya çıkan raporlara göre Twitter, şimdiye kadar en çok talep edilen özelliklerden biri olan tweet zamanlamayı kullanıcılarına varsayılan olarak sunmaya hazırlanıyor. Özellik, şimdiye kadar firmanın satın aldığı eski üçüncü parti yazılım olan Tweetdeck ile kullanılabiliyordu.

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The Next Web’de paylaşılan ekran görüntülerinde açıkça görülen tweet zamanlama özelliği, kullanıcıların tweetleri kendi istedikleri tarihte yayınlamasına imkan sağlıyor. Bunu destekler şekilde zamanlanmış tweetler sekmesi de gelecekte yayına girecek tweetlerinizi görüntülemenizi ve modifiye etmenizi sağlıyor.

Geçen yıl firmanın yürüttüğü bir testte, zamanlayıcı penceresi test edilmişti fakat bu sefer Twitter, özellik için özel bir butona yer vererek kullanıcılara açmaya hazırlanıyor diyebiliriz.

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Twitter’ın yakın zamanda bu özelliği çıkarmasını beklesek de konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yok. Bazı kullanıcıların şimdiden görebildiği özellik, çoğunluk için mevcut değil. Bu özelliğe hemen ihtiyacınız varsa Tweetdeck, işinizi rahatlıkla görecek resmi bir çözüm.

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