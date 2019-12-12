Twitter artık JPEG dosyalarının görüntü kalitesini bozmayacak

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Twitter geliştiricileri, görüntü yükleme işleminde birçok kullanıcıyı sevindirecek önemli bir değişiklik yaptı. Artık JPEG formatındaki fotoğraflar yayınlanırken kalite kaybı yaşanmayacak.

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Twitter mühendisi Nolan O'Brien sosyal medya hesabından bu değişiklik hakkında bazı bilgiler verdi ve örnek bir fotoğraf paylaştı. Bildiğiniz üzere daha önce platforma yüklenen resimler sıkıştırılıyordu.

EXIF verileri silinecek

Artık kullanıcılar tarafından sosyal ağa yüklenen JPEG dosyaları Twitter sunucularında yeniden sıkıştırma işleminden geçmeyecek. Böylelikle orijinal kalitesinde görüntülenebilecek.

Ancak resim hakkında bilgilerin (ne zaman ve nerede çekildiği gibi) yer aldığı EXIF verileri her zaman olduğu gibi JPEG dosyalarından silinmeye devam edecek. JPEG kalitesini koruma özelliği şu an için sadece Twitter'ın web arayüzünde çalışıyor.

https://twitter.com/NolanOBrien/status/1204557498990002176