Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter artık JPEG dosyalarının görüntü kalitesini bozmayacak

    Popüler mikro blog sitesi Twitter, görüntü yükleme işleminde fotoğrafçıları sevindirecek önemli bir değişiklik yaptı. Artık platforma yüklenen JPEG dosyalarının görüntü kalitesi korunacak.
    8 sa.
    547
    4
    2
    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Twitter artık JPEG dosyalarının görüntü kalitesini bozmayacak
    Tam Boyutta Gör

    Twitter geliştiricileri, görüntü yükleme işleminde birçok kullanıcıyı sevindirecek önemli bir değişiklik yaptı. Artık JPEG formatındaki fotoğraflar yayınlanırken kalite kaybı yaşanmayacak.

    Ayrıca Bkz. "BMW modellerine Android Auto desteği geliyor"

    Twitter mühendisi Nolan O'Brien sosyal medya hesabından bu değişiklik hakkında bazı bilgiler verdi ve örnek bir fotoğraf paylaştı. Bildiğiniz üzere daha önce platforma yüklenen resimler sıkıştırılıyordu.

    EXIF verileri silinecek

    Artık kullanıcılar tarafından sosyal ağa yüklenen JPEG dosyaları Twitter sunucularında yeniden sıkıştırma işleminden geçmeyecek. Böylelikle orijinal kalitesinde görüntülenebilecek.

    Ancak resim hakkında bilgilerin (ne zaman ve nerede çekildiği gibi) yer aldığı EXIF verileri her zaman olduğu gibi JPEG dosyalarından silinmeye devam edecek. JPEG kalitesini koruma özelliği şu an için sadece Twitter'ın web arayüzünde çalışıyor.



    https://twitter.com/NolanOBrien/status/1204557498990002176 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop 1 sa.
    hele şükür çöp gibi yapıyordu..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alemburda34 5 sa.
    darısı çok zor olsada instagramın başına (özellikle android tarafı)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. Avrupa'dan 'uzay çöpü' problemine ilginç çözüm: Kamikaze Robotu 6 sa. Angry Birds, 4.5 milyar indirme sayısı ile 10'uncu yılını kutladı 7 sa. Google, 2019'un en çok aranan film ve dizilerini açıkladı 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Twitter artık JPEG dosyalarının görüntü kalitesini bozmayacak Sonraki Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı 9 sa. Yeni Kia logosu ortaya çıktı 9 sa. Rick and Morty 4. sezonun Netflix Türkiye’ye ekleneceği tarih 10 sa. 2020 Skoda Rapid, Rusya'da tanıtıldı 10 sa. Youtube, videolardaki denetimleri sıkılaştırdığını açıkladı 11 sa. Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefonu W20 5G satışa çıktı 11 sa. BMW modellerine Android Auto desteği geliyor 12 sa. Vivo oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu duyurdu 12 sa. PUBG Mobile toplamda 1.5 milyar dolar gelir elde etti 13 sa. Microsoft'un Telefonunuz uygulaması artık PC'den telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor 13 sa. Dört arka kameralı Galaxy A71 duyuruldu 13 sa. The Witcher dizisinin final fragmanı yayınlandı 14 sa. Türk süper kahraman evreni geliyor, Altay ile başlıyoruz 14 sa. AMD Radeon Pro W5700X ekran kartı Mac Pro için opsiyon olacak 15 sa. Danimarka, 45 milyar dolara yapay rüzgâr adası inşa etmeye hazırlanıyor 15 sa. Şikayet sitelerinin geleceği hakkında önemli dava: Şikayetler tedbiren kaldırıldı 16 sa. Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera 16 sa. Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi 16 sa. Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama 17 sa. Üretimi durduran TEMSA'ya bankalardan haciz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim