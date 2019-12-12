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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW modellerine Android Auto desteği geliyor

    Alman otomotiv devi BMW uzun bir süredir müşterileri tarafından beklenen Android Auto desteğini otomobillerine getirmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre bu özellik 2020 yılında kullanılabilecek.
    11 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    BMW modellerine Android Auto desteği geliyor
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    Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden BMW'nin otomobil modellerinde Apple Car Play entegrasyonu mevcut. Gelen haberlere göre de şirket 2020 yılında Android Auto desteği de sağlamaya başlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini sonlandırdı"

    Belirli modellerde çalışacak

    BMW sahipleri için sevindirici olan bu gelişme için 2020 yılının Temmuz ayına işaret ediliyor. Şirketin henüz yeni duyurduğu Android Auto entegrasyonunun kablosuz bir şekilde gerçekleştirileceğini açıklarken sistemin çalışması için akıllı telefonunuzu otomobilinize kablo ile takmanızın gerekmeyeceğini belirtelim.

    BMW modellerine Android Auto desteği geliyor
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    Şirket sadece iDrive 7.0 yazılımı ve Live Cockpit Professional donanımına sahip olan araçların Android Auto entegrasyonuna sahip olacağını açıkladı. Bir başka deyişle 3/5/7/8 serisi sedan otomobiller veya 2019/2020 model X serisi SUV araçlar Android Auto entegrasyonunu gerçekleştirebilecek. Şirketin daha eski modelleri için kablolu destek sunup sunmayacağı ise şimdilik belli değil.



    https://www.theverge.com/2019/12/11/21009806/bmw-android-auto-2020-wireless-compatibility-carplay Yorum Yaz
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    zotacing 10 sa. en beğenilen esmerbuyucu
    İşte tipik bir kompleks örneği.

    Ben en iyi arabalara biniyorum çok şükür, şuan canım ne istese alabilecek bir seviyedeyim ama o aptal cihazı bana kimse aldıramaz, geliyor da yani geçen sene XS Max geldi Dünya'nın en aptal telefonlarından birisi. Neyse o zevk meselesi.


    Kısaca BMW değil Rolls Royce'ye veya Maybach'e binip Huawei veya Samsung kullanan insanlar var, telefon bir kişilik göstergesi veya karakter göstergesi değildir ki, Apple telefonlar işini zorlaştırıyor insanın, kolaylaştırıcı akıllı bir cihaz değil rakiplerine göre, 3.5mm kulaklık takılmayan hadi onu geçtim, şarjı çabuk biten, SD kart takılmayan, bilgisayara bağlanmayan bir cihaz ne kadar akıllı olabilirse Apple o kadar akıllıdır.

    Premium telefon pazarını yiyeyim ayrıca, normal telefon satışında Apple şuan Huawei ve Samsung'un gerisinde, o yüzden Trump babalarına ağlayıp Huawei'ye yaptırım uygulattılar.
    İşte tipik bir kompleks örneği. Ben en iyi arabalara biniyorum çok şükür, şuan canım ne istese alabilecek bir seviyedeyim ama o aptal cihazı bana kimse ...
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    Yanıtla +8
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    zotacing 11 sa.
    Dünya'nın en çok satan telefon markaları Samsung ve Huawei ancak araba firmaları da bizim ülkemiz insanı gibi gösteriş hastası olduğu için Apple Car play koyuyor sadece çoğu modeline. Ha elbette Apple para yediriyordur firmalara orası da ayrı ama Dünya'nın en çok kullanılan mobil yazılımı Android'e böyle üvey evlat muamelesi yapılması saçmalıktan başka bir şey değildir.
    Dünya'nın en çok satan telefon markaları Samsung ve Huawei ancak araba firmaları da bizim ülkemiz insanı gibi gösteriş hastası olduğu için Apple Car play koyuy...
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    3 Yanıt Yanıtla +5
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    andan44 10 sa.
    Android Auto öyle aman aman birsey degil. Uygulama sinirli, program sınırlı. Başta bir hevesle uğraşıyorsun. Sonra eksiklikleri görünce unutup gidiyorsun.Aracimda da var.

    Koydumu Android media player koyacaksın. Herşeyi yapacaksın.
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    Xan'ela 5 sa. andan44
    Araba kullanırken sesli komut ile navigasyonu ayarlayabilmek, müziği değişebilmek, gelen mesajı okuması falan yetiyor zaten daha ne olması lazım? Carplay'den bir eksiği yok.
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    zotacing 11 sa.
    Dünya'nın en çok satan telefon markaları Samsung ve Huawei ancak araba firmaları da bizim ülkemiz insanı gibi gösteriş hastası olduğu için Apple Car play koyuyor sadece çoğu modeline. Ha elbette Apple para yediriyordur firmalara orası da ayrı ama Dünya'nın en çok kullanılan mobil yazılımı Android'e böyle üvey evlat muamelesi yapılması saçmalıktan başka bir şey değildir.
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    onboardx 11 sa. zotacing
    Aynen hocam.Apple youtuberlara, inceleme sitelerine ve bu tur pazarlama konularina argeden daha fazla butce ayırıyor.Android i es geçmeleri cidden saçmalık
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    esmerbuyucu 11 sa. zotacing
    Premium telefon pazarınin %52'si Apple'a ait. BMW kullanan adam Samsung Galaxy J7 mi kullanacaktı... Şaşırılacak bir durum yok.
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    038poyraz 9 sa. zotacing
    Benim g30 da Mirorlink desteği var. Yani destekleyen android telefonları direk ekrana yansıtıyor. Tecrübe etmedim ama, bu anlatılan yeni birşey mi?
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