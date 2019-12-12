BMW modellerine Android Auto desteği geliyor

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden BMW'nin otomobil modellerinde Apple Car Play entegrasyonu mevcut. Gelen haberlere göre de şirket 2020 yılında Android Auto desteği de sağlamaya başlayacak.
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Belirli modellerde çalışacak
BMW sahipleri için sevindirici olan bu gelişme için 2020 yılının Temmuz ayına işaret ediliyor. Şirketin henüz yeni duyurduğu Android Auto entegrasyonunun kablosuz bir şekilde gerçekleştirileceğini açıklarken sistemin çalışması için akıllı telefonunuzu otomobilinize kablo ile takmanızın gerekmeyeceğini belirtelim.
Şirket sadece iDrive 7.0 yazılımı ve Live Cockpit Professional donanımına sahip olan araçların Android Auto entegrasyonuna sahip olacağını açıkladı. Bir başka deyişle 3/5/7/8 serisi sedan otomobiller veya 2019/2020 model X serisi SUV araçlar Android Auto entegrasyonunu gerçekleştirebilecek. Şirketin daha eski modelleri için kablolu destek sunup sunmayacağı ise şimdilik belli değil.
https://www.theverge.com/2019/12/11/21009806/bmw-android-auto-2020-wireless-compatibility-carplay Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben en iyi arabalara biniyorum çok şükür, şuan canım ne istese alabilecek bir seviyedeyim ama o aptal cihazı bana kimse aldıramaz, geliyor da yani geçen sene XS Max geldi Dünya'nın en aptal telefonlarından birisi. Neyse o zevk meselesi.
Kısaca BMW değil Rolls Royce'ye veya Maybach'e binip Huawei veya Samsung kullanan insanlar var, telefon bir kişilik göstergesi veya karakter göstergesi değildir ki, Apple telefonlar işini zorlaştırıyor insanın, kolaylaştırıcı akıllı bir cihaz değil rakiplerine göre, 3.5mm kulaklık takılmayan hadi onu geçtim, şarjı çabuk biten, SD kart takılmayan, bilgisayara bağlanmayan bir cihaz ne kadar akıllı olabilirse Apple o kadar akıllıdır.
Premium telefon pazarını yiyeyim ayrıca, normal telefon satışında Apple şuan Huawei ve Samsung'un gerisinde, o yüzden Trump babalarına ağlayıp Huawei'ye yaptırım uygulattılar.