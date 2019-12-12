BMW modellerine Android Auto desteği geliyor

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Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden BMW'nin otomobil modellerinde Apple Car Play entegrasyonu mevcut. Gelen haberlere göre de şirket 2020 yılında Android Auto desteği de sağlamaya başlayacak.

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Belirli modellerde çalışacak

BMW sahipleri için sevindirici olan bu gelişme için 2020 yılının Temmuz ayına işaret ediliyor. Şirketin henüz yeni duyurduğu Android Auto entegrasyonunun kablosuz bir şekilde gerçekleştirileceğini açıklarken sistemin çalışması için akıllı telefonunuzu otomobilinize kablo ile takmanızın gerekmeyeceğini belirtelim.

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Şirket sadece iDrive 7.0 yazılımı ve Live Cockpit Professional donanımına sahip olan araçların Android Auto entegrasyonuna sahip olacağını açıkladı. Bir başka deyişle 3/5/7/8 serisi sedan otomobiller veya 2019/2020 model X serisi SUV araçlar Android Auto entegrasyonunu gerçekleştirebilecek. Şirketin daha eski modelleri için kablolu destek sunup sunmayacağı ise şimdilik belli değil.

https://www.theverge.com/2019/12/11/21009806/bmw-android-auto-2020-wireless-compatibility-carplay