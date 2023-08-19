Twitter’da bir dönem kapanıyor: Bloklama tarihe karışıyor

Tam Boyutta Gör Twitter uygulamasının bugüne kadar en çok kullanılan özelliklerden birisi olan bloklama ya da diğer tabirle hesap engelleme tarihe karışıyor. Elon Musk anlamsız bulduğu bir özelliği daha uygulamadan kaldırmak üzere.

Bloklama artık olmayacak

Elon Musk verdiği bir demeçte, X uygulamasının bloklama özelliğini anlamsız bulduğunu ve yakın zamanda kaldıracağını belirtti. Özellikle spam yapan veya rahatsız edici dil kullanan hesaplardan kurtulmanın yolu bloklamadan geçiyordu. Bloklanan kullanıcı ilgili hesabı takip edemiyor, etkileşime giremiyordu.

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Yeni dönemde kullanıcılar sadece sessize alma opsiyonuna yönelmek zorunda kalacak. Bu özellik ise takip edilen kullanıcıya ait gönderileri saklamakla yetiniyor. Diğer taraftan özel mesajlar için ise bloklama özelliği kullanımda kalmaya devam edecek.

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