Twitter’da bir dönem kapanıyor: Bloklama tarihe karışıyor

Bloklama artık olmayacak
Elon Musk verdiği bir demeçte, X uygulamasının bloklama özelliğini anlamsız bulduğunu ve yakın zamanda kaldıracağını belirtti. Özellikle spam yapan veya rahatsız edici dil kullanan hesaplardan kurtulmanın yolu bloklamadan geçiyordu. Bloklanan kullanıcı ilgili hesabı takip edemiyor, etkileşime giremiyordu.
Yeni dönemde kullanıcılar sadece sessize alma opsiyonuna yönelmek zorunda kalacak. Bu özellik ise takip edilen kullanıcıya ait gönderileri saklamakla yetiniyor. Diğer taraftan özel mesajlar için ise bloklama özelliği kullanımda kalmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.