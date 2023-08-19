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    Anlık Bildirim

    Twitter’da bir dönem kapanıyor: Bloklama tarihe karışıyor

    Twitter ya da yeni adıyla X uygulaması, uzun yıllardır var olan bir özelliğin daha fişini çekiyor. Rahatsız olduğunuz hesapları artık engelleyemeyeceksiniz ve sadece sessize alabileceksiniz.
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Twitter uygulamasının bugüne kadar en çok kullanılan özelliklerden birisi olan bloklama ya da diğer tabirle hesap engelleme tarihe karışıyor. Elon Musk anlamsız bulduğu bir özelliği daha uygulamadan kaldırmak üzere.  

    Bloklama artık olmayacak

    Elon Musk verdiği bir demeçte, X uygulamasının bloklama özelliğini anlamsız bulduğunu ve yakın zamanda kaldıracağını belirtti. Özellikle spam yapan veya rahatsız edici dil kullanan hesaplardan kurtulmanın yolu bloklamadan geçiyordu. Bloklanan kullanıcı ilgili hesabı takip edemiyor, etkileşime giremiyordu.

    Yeni dönemde kullanıcılar sadece sessize alma opsiyonuna yönelmek zorunda kalacak. Bu özellik ise takip edilen kullanıcıya ait gönderileri saklamakla yetiniyor. Diğer taraftan özel mesajlar için ise bloklama özelliği kullanımda kalmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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