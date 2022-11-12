Twitter'da parayla mavi tik alanlara şok: Onay rozetleri alınıyor

Sahte hesaplar arttı
Mavi onay işareti önceden siyasetçiler, ünlü kişilikler, gazeteciler ve diğer tanınmış kişilerin doğrulanmış hesaplarında yer alıyordu. Ancak Musk, bu haftanın başlarında parasını veren herkes için (bot hesaplar, parodi hesaplar ve hatta fake hesaplar dahil) abonelik seçeneğini sundu.
Onaylı hesaplarda "resmî" etiketi geri geldi
Musk, kısa süre önce duyurduğu 8 dolarla mavi tik abonelik hizmetini sahte hesapların çoğalması üzerine duraklattı. Sosyal medya platformunda bazı hesaplara “resmî” rozeti geri verildi.
Twitter’ın resmî etiketine sahip destek hesabı, “Sahte hesap açanlarla mücadele etmek için bazı hesaplara resmî etiketi ekledik.” açıklamasını yaptı. Twitter Blue aboneliğinin tekrar ne zaman aktif edileceği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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