Twitter'da parayla mavi tik alanlara şok: Onay rozetleri alınıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Twitter’da parayla mavi tik alan sahte hesapların artması üzerine Twitter Blue aboneliğini durdurdu. Bazı kullanıcıların da mavi onay rozetleri profillerinden kaldırıldı.

Sahte hesaplar arttı

Mavi onay işareti önceden siyasetçiler, ünlü kişilikler, gazeteciler ve diğer tanınmış kişilerin doğrulanmış hesaplarında yer alıyordu. Ancak Musk, bu haftanın başlarında parasını veren herkes için (bot hesaplar, parodi hesaplar ve hatta fake hesaplar dahil) abonelik seçeneğini sundu.

Twitter’da gerçek onaylı hesaplara “resmi” gri tik tekrar geldi 21 sa. önce eklendi

Onaylı hesaplarda "resmî" etiketi geri geldi

Musk, kısa süre önce duyurduğu 8 dolarla mavi tik abonelik hizmetini sahte hesapların çoğalması üzerine duraklattı. Sosyal medya platformunda bazı hesaplara “resmî” rozeti geri verildi.

Twitter’ın resmî etiketine sahip destek hesabı, “Sahte hesap açanlarla mücadele etmek için bazı hesaplara resmî etiketi ekledik.” açıklamasını yaptı. Twitter Blue aboneliğinin tekrar ne zaman aktif edileceği bilinmiyor.

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Twitter Blue aboneliği durduruldu: Mavi tikler alınıyor