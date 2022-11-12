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    Twitter'da parayla mavi tik alanlara şok: Onay rozetleri alınıyor

    Twitter Blue aboneliğiyle onaylanmış hesap olanlar için üzen gelişme: Elon Musk, bu profillerin mavi tiklerini almaya başladı. Twitter'da ücretli mavi tik alma durduruldu.
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    twitter blue aboneliği durduruldu Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter’da parayla mavi tik alan sahte hesapların artması üzerine Twitter Blue aboneliğini durdurdu. Bazı kullanıcıların da mavi onay rozetleri profillerinden kaldırıldı.

    Sahte hesaplar arttı

    Mavi onay işareti önceden siyasetçiler, ünlü kişilikler, gazeteciler ve diğer tanınmış kişilerin doğrulanmış hesaplarında yer alıyordu. Ancak Musk, bu haftanın başlarında parasını veren herkes için (bot hesaplar, parodi hesaplar ve hatta fake hesaplar dahil) abonelik seçeneğini sundu.

    Onaylı hesaplarda "resmî" etiketi geri geldi

    Musk, kısa süre önce duyurduğu 8 dolarla mavi tik abonelik hizmetini sahte hesapların çoğalması üzerine duraklattı. Sosyal medya platformunda bazı hesaplara “resmî” rozeti geri verildi.

    Twitter’ın resmî etiketine sahip destek hesabı, “Sahte hesap açanlarla mücadele etmek için bazı hesaplara resmî etiketi ekledik.” açıklamasını yaptı. Twitter Blue aboneliğinin tekrar ne zaman aktif edileceği bilinmiyor.

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