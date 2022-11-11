Twitter oyuncak oldu: Gerçekten doğrulanmış hesaplar için “resmi” gri tik rozeti tekrar aktif oldu

Geçtiğimiz süreçte onaylı sahte LeBron James hesabından oyuncunun takas talep ettiği duyurulmuştu. Bunun gibi bir sürü meşru gözüken sahte hesaplar ortaya çıkmıştı. Twitter çözümü bu hesapları kapatmakta bulmuştu ancak gri onay rozeti bu tür yanılsamaları giderebilir.
Öte yandan Elon Musk, bundan sonra parodi kimliğine bürünen hesapların, yalnızca biyografilerinde değil, adlarında da "parodi" kelimesini geçirmeleri gerektiğini söylemişti. Bu, yıllardır Twitter'ın politikasının bir parçasıydı, ancak web sitesinin son olayların ışığında kuralı artık daha sıkı bir şekilde uygulayacağını tahmin ediyoruz.