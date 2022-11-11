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    Twitter oyuncak oldu: Gerçekten doğrulanmış hesaplar için “resmi” gri tik rozeti tekrar aktif oldu

    Bir süre önce Twitter’a “gri tik” özelliği gelmiş ancak çok kısa sürede kaldırılmıştı. Birkaç gün önce yayından kaldırılan bu özellik tekrardan aktifleştirilmiş durumda.
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    Twitter’da gerçek onaylı hesaplara “resmi” gri tik tekrar geldi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Twitter Blue aboneliği artık 8 dolar olarak fiyatlandırıldı ve abone olan herkesin hesabı “mavi tik” rozetini alarak onaylanmış oluyor. Buradaki sorun ise troll veya bot hesapların da mavi tik alabilmesi. Dolayısıyla bu karışıklığı gidermek için Twitter, bir süre önce Twitter Blue aboneleri ile resmi olarak doğrulanmış hesapları ayırt edilmesini sağlayacak “gri tik” rozetini ve “resmi” ibaresini kullanıma sunmuştu. Gariptir, bu özellik kullanıma açıldıktan saatler sonra yayından kaldırılmıştı. Şimdi ise tekrar aktif edildi.

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    Twitter’da gerçek onaylı hesaplara “resmi” gri tik tekrar geldi Tam Boyutta Gör
    Twitter gri tik ve resmi onay rozeti almak için herhangi bir başvuru veya abonelik seçeneği yok. Twitter bu konu hakkında “Kimliğe bürünmeyle mücadele etmek için bazı hesaplara "Resmi" etiketi ekledik.” açıklamasında bulunuyor. Dolayısıyla gri tik yalnızca Twitter tarafından hesaplara veriliyor. Gördüğümüz kadarıyla şimdilik gri resmi rozetler tüm siyasetçiler, devletler veya şirketler için aktif değil. Gri rozet Coca-Cola, Nintendo of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg ve Wired gibi marka, şirket veya yayın organlarında gözüküyor.

    Gerçek hesap hangisi?

    Twitter’da gerçek onaylı hesaplara “resmi” gri tik tekrar geldi Tam Boyutta Gör
    Twitter Blue artık esasında herhangi bir kimlik doğrulaması içermiyor. Servis sadece mavi onay rozeti ve belirli özelliklere erişim sağlayan isteğe bağlı bir abonelik statüsünde. Dolayısıyla resmi bir kurumu, şirketi veya kişiyi taklit eden sahte hesaplar dahi mavi tik alarak “onaylı” olarak gözükebiliyorlar. Bu noktada kullanıcıların bir hesabın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu ayırt etmesi daha da zorlaşıyor.

    Geçtiğimiz süreçte onaylı sahte LeBron James hesabından oyuncunun takas talep ettiği duyurulmuştu. Bunun gibi bir sürü meşru gözüken sahte hesaplar ortaya çıkmıştı. Twitter çözümü bu hesapları kapatmakta bulmuştu ancak gri onay rozeti bu tür yanılsamaları giderebilir.

    Öte yandan Elon Musk, bundan sonra parodi kimliğine bürünen hesapların, yalnızca biyografilerinde değil, adlarında da "parodi" kelimesini geçirmeleri gerektiğini söylemişti. Bu, yıllardır Twitter'ın politikasının bir parçasıydı, ancak web sitesinin son olayların ışığında kuralı artık daha sıkı bir şekilde uygulayacağını tahmin ediyoruz.

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