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    Anlık Bildirim

    Twitter korsan filmlere çanak tutabilir: 60 dakikalık video dönemi

    Twitter Blue kullanıcıları için yeni özellikler yayımlanmaya devam ediyor. Sözünü tutan Elon Musk'ın yeni projesi kullanıcılara bayağı bir özgürlük alanı sunuyor. İşte detaylar:
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    Twitter Blue mobil sürüm Tam Boyutta Gör
    Twitter Blue'nun sayfası güncellendi. İletilen bilgilerde bu hizmetten yararlanan kişilerin en fazla 60 dakikalık videolar yayımlayabileceği yazıyor. Bu videolar 1080p çözünürlüğüne sahip olabilir ve en fazla 2 GB'lık bir alanı kaplayabilir. Bu değişiklik iOS ve Android tabanlı olan cihazlarda geçerli değil.

    Twitter Blue 60 dakikalık video dönemi başlıyor

    Twitter Blue kullanıcıları bu düzenlemeden önce en fazla 10 dakikalık video paylaşabiliyor ve bu videolar en fazla 512 MB'lık bir alanı kaplayabiliyordu. Çözünürlük ise yine 1080p idi. Android ve iOS kullanıcıları hâlâ bu kurallara tabi tutuluyor.

    Elon Musk'ın 1080p standartını değiştirmeyi düşündüğü bildirildi. Bu değişiklik Twitter'ın korsan filmler veya korsan görsel içeriklerle mücadele etmesini zorlaştıracak. Zira kullanıcılar bir filmin veya bir TV şovunun bütün bölümlerini herhangi bir sansür olmadan yayımlayabilir.

    Twitter Blue hizmeti Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın telif hakkını denetleyen ilgili sistemini zor günler bekliyor. Geçen ay kısa bir süreliğine devre dışı bırakılan bu denetim sistemi kullanıcıların bir anda telif hakkı yasasına tabi olan filmleri parçalar hâline bölüp yayımlamasına neden oldu. 60 dakikalık video standartı korsan içerikleri seven kişilerin işini kolaylaştırdı.

    Kullanıcıların bu videolardan para kazanma ile ilgili soruları var. YouTube daha uzun videolarda birden fazla reklam gösteriyor ancak Twitter'ın benzer bir yolu izlemeyi planlayıp planlamadığı şu an belli değil.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2022/12/22/twitter-blue-users-can-now-upload-60-minute-long-videos/ https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-blue
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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 2 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 2 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 22 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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