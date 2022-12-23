Twitter korsan filmlere çanak tutabilir: 60 dakikalık video dönemi

Twitter Blue 60 dakikalık video dönemi başlıyor
Twitter Blue kullanıcıları bu düzenlemeden önce en fazla 10 dakikalık video paylaşabiliyor ve bu videolar en fazla 512 MB'lık bir alanı kaplayabiliyordu. Çözünürlük ise yine 1080p idi. Android ve iOS kullanıcıları hâlâ bu kurallara tabi tutuluyor.
Elon Musk'ın 1080p standartını değiştirmeyi düşündüğü bildirildi. Bu değişiklik Twitter'ın korsan filmler veya korsan görsel içeriklerle mücadele etmesini zorlaştıracak. Zira kullanıcılar bir filmin veya bir TV şovunun bütün bölümlerini herhangi bir sansür olmadan yayımlayabilir.
Kullanıcıların bu videolardan para kazanma ile ilgili soruları var. YouTube daha uzun videolarda birden fazla reklam gösteriyor ancak Twitter'ın benzer bir yolu izlemeyi planlayıp planlamadığı şu an belli değil.Kaynakça https://techcrunch.com/2022/12/22/twitter-blue-users-can-now-upload-60-minute-long-videos/ https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-blue Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d