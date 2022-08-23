Twitter hakkında ciddi iddia: Bot hesaplar ve güvenlik hakkında yalan söylendi

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Sosyal medya platformu Twitter, son dönemlerde büyük bir çalkantıdan geçiyor. Elon Musk’ın şirketi satın almaktan vazgeçmesinin ardından Twitter, Musk’ı dava etmiş ve yasal süreç başlamıştı. İki tarafın da birbirini suçlayan görüşlerinin ardından son olarak ortaya çıkan yeni bilgiler ise Twitter için ufukta kara bulutların olduğunu gösteriyor. Şirketin eski güvenlik şefi Peiter 'Mudge' Zatko, Twitter’ın bot hesap ve güvenlik uygulamaları hakkında yalan söylediğini aktardı.

Twitter kasıtlı olarak yanlış bilgiler vermiş

Şirketin eski güvenlik bölümünün başındaki isim Peiter Zatko, Twitter’ın federal düzenleyicileri güvenlik konusunda yanılttığını ve platformdaki bot sayısını doğrulamadığını iddia ediyor. Zatko tarafından yöneltilen iddialar eğer doğrulanırsa Twitter, büyük para cezaları ve Musk’ın yasal süreçten zaferler ayrılması gibi çok büyük sonuçlarla yüz yüze kalabilir.

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Zatko, Ocak ayından Twitter’dan düşük performans ve etkisiz liderlik nedeniyle kovulmuştu. Geçtiğimiz ay ise Zatko, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Twitter'ı hissedarları aldatmakla ve belirli güvenlik standartlarını korumak için Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile yaptığı anlaşmaları ihlal etmekle suçlayan bir şikayette bulundu. Toplam 200 sayfadan oluşan şikayetler CNN ve Washington Post tarafından düzenlenerek yayınlandı.

Suçlamaların boyutu büyük

Oldukça ciddi iddiaları içeren raporun en önemli kısımlarından bazıları şunlar:

Kapsamlı erişim: Zatko, Twitter’da çalışan yaklaşık 7000 kişinin yarısının, telefon numarası gibi hassas kullanıcı verilerine ve yazılımın kaynak kodlarına erişimi olduğunu aktarıyor. Ayrıca, bu erişimin yakından izlenmediği ve binlerce dizüstü bilgisayarda Twitter’ın kaynak kodunun tam kopyalarının olduğu iddia ediliyor.

Düzenleyici kurumları aldatmak: 2010 yılında Twitter, FTC ile kişisel bilgilerin korunmasına yönelik bir anlaşma yapmıştı. Zatko’nun şikayetleri ise Twitter’ın kullanıcılara ve FTC’ye defalarca yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaptığını ve anlaşmayı ihlal ettiğini gösteriyor.

Twitter, botları görmezden geldi: Twitter, aylık aktif kullanıcılarının yüzde 5’inden daha azının bot, sahte veya spam hesaplardan oluştuğunu söylemekte. Zatko ise Twitter’ın bu rakamı ölçme yönetiminin yanıltıcı olduğunu ve yöneticilerin bot hesapları kaldırmak yerine kullanıcı sayısını artırmakla ilgilendiğini söylüyor. Öyle ki kullanıcı sayısının artırılması için 10 milyon dolara kadar ikramiyelerle teşvik edildikleri iddia ediliyor.

Hükümetlerle iş birliği: Zatko ayrıca, Twitter’ın Hindistan hükümetinin zorlamasıyla bir ajanı işe aldığı ve hassas Twitter verilerini erişime açtığını belirtiyor.

Kullanıcı verileri silinmemiş: Son olarak geçmişte Twitter’ın, kullanıcı verilerini istendiğinde silmediği iddia ediliyor. Zira bu işlemin karmaşık olduğu ve dahili sistemler arasında geniş bir alana yayıldığı aktarılıyor. Bununla birlikte mevcut bir çalışan The Washington Post’a ulaşarak, kullanıcı verilerinin uygun bir şekilde silinmesini sağlamak için geliştirilen Project Eraser projesinin daha yeni tamamlandığını aktarıyor.

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Şikayetler yoğun inceleme altında

Sosyal medya devi bu iddialar karşısında sessiz kalmadı. Twitter konu hakkında eski güvenlik şefini, vermiş olduğu bilgileri sansasyonel hale getirmek için seçici bir şekilde sunmakla suçladı.

Öte yandan gelen bilgilere göre FTC şu anda şikayetleri inceliyor. Aynı şekilde kongre ve senato komitesi de ulusal güvenlik endişesinden dolayı bu iddiaları araştırıyor. Eğer iddialar ve suçlamaların doğru olduğu kanıtlanırsa Twitter’a önemli para cezaları uygulanması söz konusu. Ek olarak bu durumun Tesla CEO'su Elon Musk ile Twitter arasında devam eden davayı etkilemesi de mümkün.

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Twitter bot hesapları ve güvenlik hakkında yalan söyledi