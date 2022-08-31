Twitter belirli kişilere Tweet atma özelliğini hayata geçirdi

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Geçtiğimiz yıl Twitter’ın test etmeye başladığı belirli takipçi gruplarına gönderi paylaşma özelliği sonunda hayata geçiyor. Twitter Circle adındaki yeni özellik gönderilerinizi gizlemenizi sağlayacak.

Twitter Circle nedir?

Twitter Circle adıyla başlayan yeni özellikte belirlediğiniz kullanıcılara gönderi paylaşma imkânınız oluyor. 150 kişiye kadar hazırladığınız gruplara gönderinizi paylaşabiliyorsunuz. Diğer kişiler bu gönderiyi göremiyor. Dilerseniz grupları düzenleyebiliyorsunuz.

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Bu şekilde özellikle farklı alışkanlıkları olan kullanıcılara daha odaklı gönderiler paylaşabileceksiniz. Örneğin finans veya spor gibi konuları ayırabileceksiniz. Diğer taraftan takipçiler de her gönderiyi görmemiş olacak. Normalde kullanıcılar hesabını kilitleyerek sadece mevcut takipçiler ile sınırlayabiliyordu.

Ayrıca bu özelliğin Telegram’da VIP grup oluşturma gibi bir oluşuma kapı açacağı da aşikâr. Özellikle finans ve kripto tarafında ücretli VIP grupları görmek mümkün olabilir. Twitter Circle yıl içerisinde tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

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