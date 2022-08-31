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    Anlık Bildirim

    Twitter belirli kişilere Tweet atma özelliğini hayata geçirdi

    Twitter üzerinde belirli takipçilere gönderiler paylaşabileceğiniz Twitter Circle erişime açılıyor. Kullanıcılar bu haftadan itibaren özel takipçi listeleri oluşturabilecek.
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    Geçtiğimiz yıl Twitter’ın test etmeye başladığı belirli takipçi gruplarına gönderi paylaşma özelliği sonunda hayata geçiyor. Twitter Circle adındaki yeni özellik gönderilerinizi gizlemenizi sağlayacak.

    Twitter Circle nedir?

    Twitter Circle adıyla başlayan yeni özellikte belirlediğiniz kullanıcılara gönderi paylaşma imkânınız oluyor. 150 kişiye kadar hazırladığınız gruplara gönderinizi paylaşabiliyorsunuz. Diğer kişiler bu gönderiyi göremiyor. Dilerseniz grupları düzenleyebiliyorsunuz.

    Bu şekilde özellikle farklı alışkanlıkları olan kullanıcılara daha odaklı gönderiler paylaşabileceksiniz. Örneğin finans veya spor gibi konuları ayırabileceksiniz. Diğer taraftan takipçiler de her gönderiyi görmemiş olacak. Normalde kullanıcılar hesabını kilitleyerek sadece mevcut takipçiler ile sınırlayabiliyordu.

    Ayrıca bu özelliğin Telegram’da VIP grup oluşturma gibi bir oluşuma kapı açacağı da aşikâr. Özellikle finans ve kripto tarafında ücretli VIP grupları görmek mümkün olabilir. Twitter Circle yıl içerisinde tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 21 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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