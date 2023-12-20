PS5 toplamda 50 milyon sattı, 2 ayda 3.4 milyon satış

Tam Boyutta Gör 2023 yılının son çeyreği de yavaş yavaş geride kalmaya hazırlanırken konsol satışları da durmaksızın devam ediyor. Sony yaptığı açıklamada 9 Aralık itibariyle toplamda 50 milyon PS5 konsolu sattığını duyurdu.

PS5 satışları hız kesmiyor

Yılın üçüncü çeyreğinde 4.9 milyon adet satış yapan Sony toplamda 46.6 milyona ulaşmıştı. Ekim ve Kasım aylarında 3.4 milyon adet daha satan firma böylece 50 milyona ulaşmış oldu. Tahminler tatil kampanyalarının da etkisiyle son çeyrekte 5 milyon civarında bir satış olacağı yönünde. Eylül 2020 tarihinde yapılan analizler de tam bu yöndeydi.

PlayStation 5 satışları ne kadar oldu? 1 ay önce eklendi

12 Kasım 2020 tarihinde piyasaya çıkan PlayStation 5 konsolu, pandeminin de etkisiyle uzun süre stok sıkıntısı çekmişti. 2022 sonlarında üretimde vites arttıran Sony, 2023 yılında 20 milyon üzerinde satış yapmayı başardı. PS4 konsolu ise 15 Kasım 2013 tarihinde piyasaya çıkmış ve 50 milyon satışa 6 Aralık 2016 tarihinde ulaşmıştı.

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