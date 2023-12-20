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    Anlık Bildirim

    PS5 toplamda 50 milyon sattı, 2 ayda 3.4 milyon satış

    2023 yılı sona ererken Sony 3 yıl önceki projeksiyonları karşılamak üzere. Yılın son çeyreğinde yapılan satışlarla toplamda 50 milyon üzerinde PS5 satılmış olacak. 
    PS5 Tam Boyutta Gör
    2023 yılının son çeyreği de yavaş yavaş geride kalmaya hazırlanırken konsol satışları da durmaksızın devam ediyor. Sony yaptığı açıklamada 9 Aralık itibariyle toplamda 50 milyon PS5 konsolu sattığını duyurdu.

    PS5 satışları hız kesmiyor

    Yılın üçüncü çeyreğinde 4.9 milyon adet satış yapan Sony toplamda 46.6 milyona ulaşmıştı. Ekim ve Kasım aylarında 3.4 milyon adet daha satan firma böylece 50 milyona ulaşmış oldu. Tahminler tatil kampanyalarının da etkisiyle son çeyrekte 5 milyon civarında bir satış olacağı yönünde. Eylül 2020 tarihinde yapılan analizler de tam bu yöndeydi.

    12 Kasım 2020 tarihinde piyasaya çıkan PlayStation 5 konsolu, pandeminin de etkisiyle uzun süre stok sıkıntısı çekmişti. 2022 sonlarında üretimde vites arttıran Sony, 2023 yılında 20 milyon üzerinde satış yapmayı başardı. PS4 konsolu ise 15 Kasım 2013 tarihinde piyasaya çıkmış ve 50 milyon satışa 6 Aralık 2016 tarihinde ulaşmıştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 18 dakika önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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