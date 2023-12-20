PS5 toplamda 50 milyon sattı, 2 ayda 3.4 milyon satış

PS5 satışları hız kesmiyor
Yılın üçüncü çeyreğinde 4.9 milyon adet satış yapan Sony toplamda 46.6 milyona ulaşmıştı. Ekim ve Kasım aylarında 3.4 milyon adet daha satan firma böylece 50 milyona ulaşmış oldu. Tahminler tatil kampanyalarının da etkisiyle son çeyrekte 5 milyon civarında bir satış olacağı yönünde. Eylül 2020 tarihinde yapılan analizler de tam bu yöndeydi.
12 Kasım 2020 tarihinde piyasaya çıkan PlayStation 5 konsolu, pandeminin de etkisiyle uzun süre stok sıkıntısı çekmişti. 2022 sonlarında üretimde vites arttıran Sony, 2023 yılında 20 milyon üzerinde satış yapmayı başardı. PS4 konsolu ise 15 Kasım 2013 tarihinde piyasaya çıkmış ve 50 milyon satışa 6 Aralık 2016 tarihinde ulaşmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.