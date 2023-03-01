Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter çöktü! Erişim sorununun nedeni ne?

    Her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor. Twitter’a bugün öğlen saatlerinden itibaren giriş yapılamıyor. Twitter çöktü mü? diyenler için ilk detaylar:
    1
    Twitter çöktü! Erişim sorunları yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Popüler sosyal medya mecrası Twitter’a bir kez daha erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların bir kısmı Twitter’a giremezken bazıları ise Twitter’a giriş yapabiliyor ancak herhangi bir paylaşım gerçekleştiremiyor.

    Yaşanan sorun küresel

    Twitter çöktü! Erişim sorunları yaşanıyor Tam Boyutta Gör
     Bir süre önce Türkiye’de erişime kapatılan Twitter’a giriş yapamayan kullanıcılar “Twitter çöktü mü? diye soruyor. Edindiğimiz bilgilere sorun Türkiye özelinde görülmüyor. Downdetector’e göre öğle saatlerinden itibaren küresel olarak Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor. Binlerce kullanıcı bu sorunu rapor etmiş durumda.

    Twitter çöktü! Erişim sorunları yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Yaptığımız incelemeler sonucunda sorunun 1 Mart tarihinde ve öğle saatlerinden sonra yaşandığını gördük. An itibariyle sorun devam ediyor ve giriş yapmaya çalışan kullanıcılar "Twitter'a hoş geldin" ekranı ile karşılaşıyor. Sorun küresel olduğu için Twitter sorun için hızlı bir müdehalede bulunacaktır. Şimdilik kullanıcıların sorun için yapabilecekleri çok bir şey yok. Dolayısıyla Twitter'dan konu hakkında resmi açıklama gelene kadar beklemek gerekiyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ekran yansıtma donma sorunu çözümü ssangyong neden tutulmuyor doğalgaz havalandırma menfezi kapatılırsa ne olur alveus hangi markanın yan ürünü sinek yutarsak ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız