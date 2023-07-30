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    Anlık Bildirim

    Twitter'da değişim rüzgarı: ''tweet'' dönemi bitiyor

    Kısa süre önce adı "X" olarak değiştirilen Twitter'da ''tweet'' ibaresi de ortadan kalkıyor. Platformun en temel özelliklerinden biri olan tweetler artık gönderi adı altında paylaşılacak.
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    Twitter'da değişim rüzgarı: ''tweet'' dönemi bitiyor! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Twitter, Elon Musk’ın başa geçmesinden bu yana sorunlar ve tartışmalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Öyle ki Twitter'ın yeni adı ''X'' olarak güncellendi ve Twitter'a has özelliklerin birer birer rafa kalktığını görüyoruz. Ancak değişiklikler bununla sınırlı olmayabilir. Şimdi de Elon Musk, odağını 'tweet'' ibaresini çevirdi.

    ''Tweetler'', artık ''Gönderi'' oluyor

    Hatırlayacak olursak yakın zamanda Twitter'ı X markasına dönüştüren Elon Musk, ayrıca platformun çok yakında karanlık moda geçeceğini duyurdu. Bunun ardından Twitter, yeni adı ve logosuyla resmen Android ve iOS için yayınlandı.

    Twitter'da değişim rüzgarı: ''tweet'' dönemi bitiyor! Tam Boyutta Gör
    Cuma günü paylaşılan yeni bir güncelleme ise ''tweet" ibaresini platformdan tamamen kaldırdı. Bu noktada uzun zamandır karşımıza çıkan ''tweetler'' artık ''gönderi'' olarak anılacak. Yani tweet atma devri resmen sona erdi. Bu değişikliği, "Tweetler" sekmesinin "Gönderiler" haline geldiği profil sayfalarında da görebilirsiniz.

    Elon Musk'ın aldığı kararlar sonucunda Twitter'ın tamamıyla yeniden markalaştığını söyleyebiliriz. Ancak paylaşılan yeni güncellemenin henüz beta aşamasında olduğunu hatırlatalım. Yakın bir tarihte ise genel kullanıma sunulacak.

    Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte henüz açık tema seçeneğinin kalkmadığını da belirtelim. Ancak halihazırda kullanılan koyu mavi "Karanlık Mod" X markasına benzer tamamen siyah olacak şekilde ayarlandı. Peki Tweet ibaresinin Gönderi olarak değiştirilmssi hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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