Twitter'da değişim rüzgarı: ''tweet'' dönemi bitiyor

''Tweetler'', artık ''Gönderi'' oluyor
Hatırlayacak olursak yakın zamanda Twitter'ı X markasına dönüştüren Elon Musk, ayrıca platformun çok yakında karanlık moda geçeceğini duyurdu. Bunun ardından Twitter, yeni adı ve logosuyla resmen Android ve iOS için yayınlandı.
Elon Musk'ın aldığı kararlar sonucunda Twitter'ın tamamıyla yeniden markalaştığını söyleyebiliriz. Ancak paylaşılan yeni güncellemenin henüz beta aşamasında olduğunu hatırlatalım. Yakın bir tarihte ise genel kullanıma sunulacak.
Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte henüz açık tema seçeneğinin kalkmadığını da belirtelim. Ancak halihazırda kullanılan koyu mavi "Karanlık Mod" X markasına benzer tamamen siyah olacak şekilde ayarlandı. Peki Tweet ibaresinin Gönderi olarak değiştirilmssi hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Threads çekici değildi