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    Elon Musk çatıya X logosu dikti, şehir yönetimi harekete geçti

    Twitter genel merkezini X markası odağında değiştirmeye başlayan Elon Musk’a şehir yönetimi dur dedi. Tabela ve logo değişimleri için yönetimden izin alınması gerekiyor.
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    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Yılların Twitter sosyal ağını X olarak değiştiren Elon Musk, genel merkezdeki tabelaları da değiştiriyor. Binanın çevresindeki logoların değişimi yanında çatıya da devasa bir X yapısı yerleştiriliyor. Ne var ki şehir yönetimi konuyu gündemine taşıdı.

    Elon Musk kaçak inşaat mı yapıyor?

    Şehir yapı kurallarına göre bir binanın logo ve tabelalarının değiştirilmesi için belediye yönetiminden izin alınması gerekiyor. Yapılan değişikliklerin bina tasarımına ve insan güvenliğine uygun olduğu bu şekilde onaylanmış oluyor.

    Elon Musk haliyle pek kural dinlemediği için tabelaları izin almadan değiştirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz hafta kenar logoların değişimini yapan işçileri polisler durdurmuştu. Şimdi ise çatı katına dikilen X yapısı tartışma konusu oldu. Şehir yönetimi kural ihlali yapıldığını belirterek konu hakkında inceleme başlattı.

    Elbette ciddi sonuçları olan soruşturmalardan bahsetmiyoruz ve Elon Musk bu anlamda çok baskı görmeyecektir ancak süreç sonuna kadar değişikliklerin durdurulması talep edilebilir. Önümüzdeki haftalarda konu hakkında daha detaylı gelişmeler olacak. 

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