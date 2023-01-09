Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter iğnelemeye devam ediyor: İçerik kontrol ekibinin sayısı azalıyor

    Twitter platformunun global olarak içerik denetimini yapan ekipte işten çıkarmalar devam ediyor. Elon Musk hükümetlerin uyarısına kulak asmaya niyetli değil.    
    Oy Ver
    Twitter Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ile birlikte özellikle zararlı olarak tanımlanan içeriklere yönelik aksiyonlarda değişiklik oldu. Hesabı kapatılan pek çok kullanıcı Twitter’a geri dönerken COVID-19 dezenformasyonu gibi akışlar da serbest bırakıldı. Elon Musk içerik kontrolünü zayıflatacak hamleler yapmaya devam ediyor.

    Twitter’da yeni işten çıkarmalar

    Twitter’ı kârlı hale getirmek için 7500 çalışandan hepi topu 2500 kişiyi bırakan Elon Musk kalanını ise işten çıkarmıştı. Siber güvenlik ve içerik moderasyonuna önem vermek istemeyen Musk ekiplerin sayısını azaltmaya devam ediyor.

    Gelen bilgilere göre Dubai ve Singapur ofislerinde pek çok kişi işten çıkarıldı. Bunlar arasında global içerik moderatörlüğü yapan ekipler ve ayrıca gelir politikalarını düzenleyen yöneticiler de yer alıyor. Bazı yetkililer buna gerekçe olarak iki bölümün tek bir şef altında toplandığını belirtiyor.

    İçerik denetiminin zayıf hale gelmesi hükümetleri de rahatsız ediyor. Geçtiğimiz hafta Alman üst düzey bürokratlar Elon Musk ile buluşarak ülke kanunlarının bu konudaki netliğini iletti. Buna rağmen Elon Musk içerik denetimini zayıflatmaya devam ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız