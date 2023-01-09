Twitter iğnelemeye devam ediyor: İçerik kontrol ekibinin sayısı azalıyor

Twitter’da yeni işten çıkarmalar
Twitter’ı kârlı hale getirmek için 7500 çalışandan hepi topu 2500 kişiyi bırakan Elon Musk kalanını ise işten çıkarmıştı. Siber güvenlik ve içerik moderasyonuna önem vermek istemeyen Musk ekiplerin sayısını azaltmaya devam ediyor.
Gelen bilgilere göre Dubai ve Singapur ofislerinde pek çok kişi işten çıkarıldı. Bunlar arasında global içerik moderatörlüğü yapan ekipler ve ayrıca gelir politikalarını düzenleyen yöneticiler de yer alıyor. Bazı yetkililer buna gerekçe olarak iki bölümün tek bir şef altında toplandığını belirtiyor.
İçerik denetiminin zayıf hale gelmesi hükümetleri de rahatsız ediyor. Geçtiğimiz hafta Alman üst düzey bürokratlar Elon Musk ile buluşarak ülke kanunlarının bu konudaki netliğini iletti. Buna rağmen Elon Musk içerik denetimini zayıflatmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..