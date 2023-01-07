Twitter hediyeleşme dönemini başlatıyor

Twitter hediyeler dönemi
TikTok, Facebook gibi pek çok platformda takipçiler içerik üreticilerine çeşitli hediyeler gönderiyor ve üreticiler de bu hediyeleri paraya çevirerek kazanç sağlıyor. Kullanıcıların gönderim için bu hediyeleri satın alması gerekiyor. Haliyle paltform da kesintilerden gelir elde ediyor.
Elon Musk’ın Twitter 2.0 olarak adlandırdığı yeni dönemde emoji hediyeleşme konsepti de platforma eklenecek. Sızdırılan görseller test sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Hesap sahibi 50$ seviyesine ulaşınca hediyeleri paraya çevirebiliyor ve çektiği para 90 gün içerisinde hesabına geçiyor.
Hediyeleşme konsepti Twitter Blue içerisinde mi olacak yoksa tüm kullanıcılara mı açılacak henüz bilinmiyor. Yıl içerisinde yeni özelliğin kullanıma sunulmuş olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..