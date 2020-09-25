Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter’da önce oku sonra paylaş dönemi başlıyor

    Twitter üzerine bir haberi paylaşmadan önce okumanızı teşvik etmek için artık tavsiye kartları sunulacak. Yapılan testlerde tavsiye kartlarının olumlu etki yaptığı görülmüş.
    5 sa.
    718
    9
    sosyal medya
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Twitter’da önce oku sonra paylaş dönemi başlıyor

    Sosyal ağlarda bilindiği üzere manipülasyon ve dezenformasyon sürekli karşılaştığımız bir olay. Ayrıca oldukça kolay ve yaygın bir şekilde yapılabiliyor. Önemli bir kullanıcı kitlesinin haberleri okumadan paylaştığı bir gerçek Twitter buna yönelik tedbir alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter saldırısıyla ilgili 17 yaşındaki bir genç göz altında

    Önce oku sonra paylaş

    Twitter platformu Haziran ayından bu yana kullanıcıların paylaşmadan önce haberleri okumasını teşvik edecek bir çözümü test ediyordu. Test süreci oldukça başarılı geçti ve firma sonuçlarını hesabından paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

    Yeni çözümde bir kart tasarımı; kullanıcı paylaşmadan önce haberin linkini ortasına alarak okumasını tavsiye ediyor. Bu tavsiye sayesinde kullanıcıların yüzde 40’ı kartı gördükten sonra haberi okumayı tercih etmiş. Yüzde 33’ü paylaşma yapmadan haberi okumayı tercih etmiş ve bazı kullanıcılar da haberi okuduktan sonra paylaşım yapmaktan vazgeçmiş.

    Twitter sonuçlardan oldukça memnun ve tavsiye çözümünü geliştirmeyi planlıyor. Önümüzdeki haftalarda tavsiye kart tasarımının tüm Twitter kullanıcılarına dağıtıma başlanacak.



    https://www.engadget.com/twitter-prompt-read-article-before-tweeting-191907421.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. Almanya’dan koronavirüse karşı yüksek etkili antikor haberi geldi 48 dk. Amazon Echo Show 10 yüzü size dönük çalışıyor 1 sa. Samsung, Galaxy S20 serisinin kamera performansını iyileştirdi 1 sa. The Boys 2. sezon izlenme rekoru kırdı: Amazon'dan yeni 'spin-off dizisi' geliyor 1 sa. RTX 3090 %52 hız aşırtıldı, dünya rekoru geldi 2 sa. Göktuğ Hava-Hava Füze projesi başarıyla ilerliyor 2 sa. Göklere veda edecek Airbus A380 için verilen son siparişin gövde inşası tamamlandı 3 sa. 465 beygirlik elektrikli Mustang Mach-E GT Avrupa'ya geliyor: İşte özellikleri 3 sa. Mi TV Stick rakibi Fire TV Stick Lite duyuruldu 4 sa. Ring artık arabanızı da gözleyecek 4 sa. Bu güvenlik kamerası devriye de atıyor 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Twitter’da önce oku sonra paylaş dönemi başlıyor Sonraki Amazon Luna oyun hizmeti başlıyor 6 sa. 11 yaşındaki Left 4 Dead 2 için “The Last Stand” isimli ücretsiz ek paket nihayet yayınlandı 17 sa. iOS 14.0.1 güncellemesi çıktı! Hangi sorunlar giderildi? 17 sa. Epic Games mağazasında RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz 21 sa. Çinli Lynk & Co'dan yeni elektrikli otomobil konsepti: Zero 21 sa. ABD, Huawei’in Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsız 22 sa. İlk kez büyük ekranlı tabletlere talep arttı 22 sa. Samsung Galaxy F41 detaylanıyor 23 sa. Snadragon 750G geldi | Bu defa ARM Cortex-A77 var 23 sa. Horizon Zero Dawn PC, ilk ayında 716 bin kopya sattı 23 sa. Peugeot, 360 beygirlik yeni canavarını tanıttı: Peugeot 508 PSE 1 gün Acun Ilıcalı, Netflix’e rakip platformunu duyurdu: EXXEN 1 gün 200 beygirlik Ford Puma ST tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 gün RTX 3080 kullanıcıları çökme sorunuyla karşılaşıyor 1 gün ADATA XPG GAIA mini oyuncu bilgisayarı satışa çıkıyor 1 gün Garmin Venu Sq akıllı saatleri GPS ve bağımsız müzik oynatmaya odaklanıyor 1 gün Türkiye'de ilk: Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu 1 gün Nvidia: RTX 3090, 3080’den %10-15 hızlı, sınırlı stok bekleniyor 1 gün Chrome eklentileri artık freemium oluyor 1 gün Realme Watch uygun fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Peugeot, 360 beygirlik yeni canavarını tanıttı: Peugeot 508 PSE
    DonanımHaber
    Türkiye'de ilk: Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 9...
    DonanımHaber
    Huawei Watch GT 2 Pro indirimli olarak ön siparişe açıldı
    DonanımHaber
    iPhone 12 mini ortaya çıktı
    DonanımHaber
    GeT_RiGhT ve Xizt Yedeğe Alındı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Microsoft, Xbox Series'i Erken Ön Siparişe Açan Perakendeciler...
    Bölüm Sonu Canavarı
    💰 Dolar=7,62 - Euro=8,87 - Altın=455 | 25 EYLÜL 💰
    DH Forum
    YENİ PEUGEOT 3008 ANA KONU
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız