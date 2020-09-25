Twitter’da önce oku sonra paylaş dönemi başlıyor

Sosyal ağlarda bilindiği üzere manipülasyon ve dezenformasyon sürekli karşılaştığımız bir olay. Ayrıca oldukça kolay ve yaygın bir şekilde yapılabiliyor. Önemli bir kullanıcı kitlesinin haberleri okumadan paylaştığı bir gerçek Twitter buna yönelik tedbir alıyor.

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Önce oku sonra paylaş

Twitter platformu Haziran ayından bu yana kullanıcıların paylaşmadan önce haberleri okumasını teşvik edecek bir çözümü test ediyordu. Test süreci oldukça başarılı geçti ve firma sonuçlarını hesabından paylaştı.

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Yeni çözümde bir kart tasarımı; kullanıcı paylaşmadan önce haberin linkini ortasına alarak okumasını tavsiye ediyor. Bu tavsiye sayesinde kullanıcıların yüzde 40’ı kartı gördükten sonra haberi okumayı tercih etmiş. Yüzde 33’ü paylaşma yapmadan haberi okumayı tercih etmiş ve bazı kullanıcılar da haberi okuduktan sonra paylaşım yapmaktan vazgeçmiş.

Twitter sonuçlardan oldukça memnun ve tavsiye çözümünü geliştirmeyi planlıyor. Önümüzdeki haftalarda tavsiye kart tasarımının tüm Twitter kullanıcılarına dağıtıma başlanacak.

https://www.engadget.com/twitter-prompt-read-article-before-tweeting-191907421.html

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