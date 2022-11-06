Twitter'da ücretli mavi tik dönemi başladı!

Ücretli Twitter Blue aboneliği neler sunuyor?
Musk'ın Twitter'ı devralınmasının hemen ardından gelen yeni değişiklik, şu anda ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta yer alan iOS kullanıcılarının hizmetine açıldı. Cumartesi günü yapılan açıklamada Twitter, premium "Twitter Blue" hizmetine "şimdi kaydolan" tüm kullanıcıların mavi tik alacağını söyledi.
iOS bildirimine göre mavi tik rozetinin de dahil olduğu Twitter Blue aboneliği kapsamında kullanıcılara "yüzde 50 daha az reklam görme'' fırsatı da sunulacak. Musk tarafından vaat edilen Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" gibi özelliklerin ise ''yakında'' aboneliğe dahil edilmesi bekleniyor.
Twitter Blue'nun Türkiye’de ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor, ancak Türkiye pazarı için daha düşük abonelik ücretleri ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence