Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda popüler sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, aylık 7,99 dolar ödeyen herhangi bir Twitter kullanıcısının Mavi Tik doğrulama rozeti alabileceğini söylemişti. Bu konudaki sert eleştirilere rağmen kararından geri adım atmayan ünlü milyarder, yeni hizmeti kullanıma sunmaya başladı.

Ücretli Twitter Blue aboneliği neler sunuyor?

Musk'ın Twitter'ı devralınmasının hemen ardından gelen yeni değişiklik, şu anda ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta yer alan iOS kullanıcılarının hizmetine açıldı. Cumartesi günü yapılan açıklamada Twitter, premium "Twitter Blue" hizmetine "şimdi kaydolan" tüm kullanıcıların mavi tik alacağını söyledi.

iOS bildirimine göre mavi tik rozetinin de dahil olduğu Twitter Blue aboneliği kapsamında kullanıcılara "yüzde 50 daha az reklam görme'' fırsatı da sunulacak. Musk tarafından vaat edilen Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" gibi özelliklerin ise ''yakında'' aboneliğe dahil edilmesi bekleniyor.

Elon Musk mavi tik ücreti için Starbucks temalı bir savunma yaptı 3 gün önce eklendi

Twitter Blue'nun Türkiye’de ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor, ancak Türkiye pazarı için daha düşük abonelik ücretleri ile karşılaşabiliriz.

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Twitter'da ücretli mavi tik dönemi başladı! Aylık 7,99 dolar