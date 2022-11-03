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    Elon Musk'tan yeni mavi tik ücretini eleştirenlere Starbucks göndermeli cevap geldi

    Twitter Blue'nun mavi tik rozeti de dahil yeni abonelik ücreti tartışmaların dozunu artırdı. Elon Musk'a göre bu fiyatı eleştirenler aslında samimi değil. İşte Musk'tan Starbucks temalı savunma:
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    Elon Musk Twitter Tam Boyutta Gör
    Twitter Blue ve mavi tik rozeti için tasarladığı yeni planlarla sosyal medya gündemine damgasını vuran Güney Afrika asıllı iş insanından çarpıcı bir ileti geldi. Musk'ın yeni iletisindeki Starbucks neyi temsil ediyor?

    Elon Musk mavi tik rozetinin yeni ücreti için kararlı

    Twitter Blue isimli servise doğrulama özelliğini ekleyip bu hizmet için talep edilen ücreti 5 dolardan 20 dolara yükseltmek isteyen deneyimli yöneticiden dün bu konu için bir geri adım geldi. Musk'ın dediğine göre istenilen ücret 20 dolar yerine 8 dolar olacak.

    Bazı kaynaklar doğrulanmış hesaplardan ya da doğrulama isteyen kişilerden de aylık 20 dolar talep edileceğini belirtmişti. Bu konu aslında netlik kazanmadı. Zira Musk bazen çok radikal bir şekilde fikrini değiştirebiliyor.

    Elon Musk mavi tik ücreti için Starbucks temalı bir savunma yaptı
    Kesinleşen bilgi ise mavi tik rozetinin de dahil olduğu Twitter Blue aboneliğinin artık 8 dolar olacağı. 12 dolar daha az isteyen Musk'ın bu fiyat politikasını da eleştirenlerin sayısı bir hayli fazla.

    Twitter'ın yeni CEO'su Twitter Blue için talep edilen ücreti fazla bulanların aslında Starbucks'ın bir kahvesi için 30 dakika bekleyip aynı ücreti ödemekten herhangi bir rahatsızlık duymadığını söylüyor. Musk, bu hizmet için 30 günlüğüne 8 dolar talep ediyor.

    Kendisine göre bu tarz kişiler aslında iki yüzlü insanlar. Son olarak Elon Musk'ın Twitter'da kendisine uygun gördüğü yeni unvan Twitter Şikâyet Hattı Operatörü. Lokasyonu ise "Hell" (cehennem).

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