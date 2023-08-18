Twitter'da (X) başkaları adına hesap açma zorlaşıyor: İşte yeni özellik

Tam Boyutta Gör Başkaları adına hesap açarak dolandırma, her sosyal ağ platformunda olduğu gibi Twitter’da da var. X, kimliğe bürünme sorununu çözmek için yakında kullanıcılardan kimlik doğrulama isteyecek. Kullanıcılardan resmî kimliklerinin fotoğraflarını yüklemelerini ve selfie çekmelerini isteyecek ek bir doğrulama özelliği geliyor.

X’e (Twitter) gelecek yeni önemli özellik belli oldu 1 hf. önce eklendi

"Kimliği doğrulandı" rozeti geliyor

İlk olarak Musk’ın profilinde görünen “kimlik doğrulandı” rozeti yakında kullanıcılarda çıkacak. Kimlik doğrulama özelliğiyle ilk tanışanların aldığı ekran görüntüsü doğrulama sürecini anlatıyor. Kullanıcıların devlet tarafından verilmiş bir kimlik sağlayarak hesaplarını doğrulamaları istenecek. X, doğrulama işlemini 5 dakikadan uzun sürmeyeceğini belirtiyor.

Biyometrik veriler 30 gün saklanacak

X, bu özellik için kimlik doğrulama şirketi Au10tix ile birlikte çalışıyor. X, biyometrik veriler dahil olmak üzere kimlik fotoğraflarını 30 gün saklayacak ve bu bilgileri kimliğe bürünme dahil güvenlik sağlamak amacıyla kullanacak.

Dolandırıcların tespiti kolaylaşacak

X, markalar için de doğrulama sunuyor ancak kimlik kontrolü yapmıyor. X Premium aboneliği almak oldukça kolay olduğundan sistem, dolandırıcılar, özellikle kripto para dolandırıcıları tarafından istismar ediliyor. İsteğe bağlı kimlik kontrolü eklemenin bu sorunları tamamen çözüp çözmeyeceği belli değil ancak bazı dolandırıcıların ve taklit hesapların tespit edilmesini biraz daha kolaylaştıracak gibi görünüyor.

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Twitter'da (X) başkaları adına hesap açma zorlaşıyor