Twitter'da (X) başkaları adına hesap açma zorlaşıyor: İşte yeni özellik

- "Kimliği doğrulandı" rozeti geliyor
- Biyometrik veriler 30 gün saklanacak
- Dolandırıcların tespiti kolaylaşacak
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"Kimliği doğrulandı" rozeti geliyor
Biyometrik veriler 30 gün saklanacak
X, bu özellik için kimlik doğrulama şirketi Au10tix ile birlikte çalışıyor. X, biyometrik veriler dahil olmak üzere kimlik fotoğraflarını 30 gün saklayacak ve bu bilgileri kimliğe bürünme dahil güvenlik sağlamak amacıyla kullanacak.
Dolandırıcların tespiti kolaylaşacak
X, markalar için de doğrulama sunuyor ancak kimlik kontrolü yapmıyor. X Premium aboneliği almak oldukça kolay olduğundan sistem, dolandırıcılar, özellikle kripto para dolandırıcıları tarafından istismar ediliyor. İsteğe bağlı kimlik kontrolü eklemenin bu sorunları tamamen çözüp çözmeyeceği belli değil ancak bazı dolandırıcıların ve taklit hesapların tespit edilmesini biraz daha kolaylaştıracak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.