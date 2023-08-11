X’e (Twitter) görüntülü arama özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör X (eski adıyla Twitter) CEO'su Linda Yaccarino, çok kısa bir süre önce platforma görüntülü sohbet özelliğinin geleceğini resmen doğruladı. X görüntülü arama özelliği, Yaccarino ve Elon Musk'ın hedeflediği 'her şey uygulaması' için atılmış bir adım olarak görülüyor.

X’e görüntülü arama geliyor

CNBC ile yapılan bir röportajda konuşan Yaccarino, "Yakında platformdaki herhangi birine telefon numaranızı vermek zorunda kalmadan görüntülü sohbet görüşmeleri yapabileceksiniz" dedi. Bu hamle çok açık bir şekilde Yaccarino ve Elon Musk'ın hedeflediği 'her şey uygulaması' için atılıyor. Halihazırda X ile uzun videolar paylaşılabiliyor, özel sohbetler yapılabiliyor, canlı yayınlar ve sohbet odaları açılabiliyor. Son değişikliklerle birlikte X Premium kullanıcıları platformdaki reklam gelirlerinden pay almaya da başladı. Yani, X gerçekten de her şeyin uygulaması olma yolunda ilerliyor.

Yapılan duyurunun sinyallerini aslında X tasarımcısı Andrea Conway'in bu hafta yaptığı paylaşımdan anlamıştık: "Az önce X'ten birini aradım." Bu paylaşımda sesli mi yoksa görüntülü arama mı yapıldığı açıklığa kavuşturulmamış olsa da, şimdi görüntülü aramadan bahsettiği anlaşılıyor.

X, şehir meydanına dönüşüyor

Öte yandan X görüntülü aramaların tüketiciler için nasıl bir ihtiyacı karşılayacağı açık değil: Kalabalık görüntülü sohbet ortamında Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Apple FaceTime ve daha fazlası zaten mevcut. Ancak Musk ve Yaccarino, şirketi yeniden şekillendirmeye çalışırken, eskiden Twitter olarak bilinen platformun tweetlerin çok ötesine geçerek çeşitli medya, iletişim ve ödemeler için gerçek zamanlı bir “şehir meydanına” dönüştüğünü görüyoruz.

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Platformun yeni alanlara yaptığı ilk hamlelerden biri de uzun biçimli video oldu. Şirket, Mayıs ayında abonelerin iki saate kadar video yüklemelerine olanak tanıyan bir Twitter Blue avantajı ekledi. Apple, Silo adlı dizisinin ilk bölümünün tamamını sosyal platformda yayınlayarak bu avantajı erken kullananlardan biri oldu. X ayrıca kısa bir süre önce gelir elde edecek kadar takipçisi olan içerik oluşturucularına ödeme yapmaya başladı - bir kullanıcı 24.000 dolar aldığını duyurdu.

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X’e (Twitter) gelecek yeni önemli özellik belli oldu