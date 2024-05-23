Twitter'da (X) beğendikleriniz görünmeyecek: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Elon Musk, sosyal medya platformu X'in yakında kullanıcıların profil sayfalarında herkese açık "beğenileri" göstermeyeceğini söyledi. Peki, beğeniler artık neden gösterilmeyecek?

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X'te "herkese açık" beğeniler gizlenecek

Herkese açık beğeniler yanlış davranışı teşvik ettiği gerekçesiyle gizlenecek. Birçok kişinin trollerden misilleme korkusuyla veya kamuoyundaki imajlarını korumak için provokatif olabilecek içerikleri beğenmekten vazgeçtiği belirtildi. Yakında kullanıcılar kimin göreceği konusunda endişelenmeden paylaşımları beğenebilecek. Kullanıcılar, ne kadar çok gönderiyi beğenirse Sizin İçin algoritması da o kadar iyi çalışacak.

Bu arada kullanıcılar gönderilerini kimlerin beğendiğini ve tüm gönderiler, yanıtlar vb. için beğeni sayısını hâlâ görebilecek. Öte yandan X Premium aboneleri isteğe bağlı olarak profillerindeki Beğeniler sekmesini gizleyebiliyor ancak platformda bu özellik toptan kaldıracak. Değişikliğin ne zaman uygulanacağı belli değil.

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