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    Twitter’daki bir hata silinen tweet'leri geri getiriyor

    Twitter'ın Elon Musk yönetimindeki öngörülemez hataları artmaya devam ediyor. Son olarak kullanıcılar, toplu olarak sildikleri tweet’lerin profillerinde yeniden göründüğünü bildiriyor.
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    Twitter’daki bir hata silinen tweet'leri geri getiriyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk yönetimindeki platformda yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi ve Twitter, yeni haftaya sorunlarla başladı. Birçok kullanıcı tarafından raporlanan yeni sorun, toplu olarak silinen tweet’lerin gizemli bir şekilde tekrardan geri gelmesiyle ilgili gibi görünüyor.

    Twitter, silinen tweet’leri geri yüklüyor

    Şimdilik bu sorunun ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor ancak bu sorun hakkında konuşan yüzlerce insan görmek mümkün. Kullanıcılar aylar önce sildikleri binlerce tweet’in zaman tünellerine tekrardan yüklendiğini belirtiyor. Tweet’ler ile birlikte re-tweet’ler ve yanıtlar da yine aynı şekilde geri yüklenmiş durumda.

    Sorunun nedeni bilinmiyor

    Twitter’daki bir hata silinen tweet'leri geri getiriyor
    Şimdilik bu sorunun neden yaşandığı veya kaynağının ne olduğu hakkında bir açıklama yok. Fakat akla ilk gelen şüpheli, toplu tweet silme aracı olan TweetDelete.net. Ancak Twitter sunucularının taşınması ve verilerin yanlışlıkla geri yüklenmesi de bu soruna neden olmuş olabilir. Her ne oluyorsa olsun, bu durum Twitter'ın çökmekte olan altyapısının ve kullanıcılara vaat ettiği temel işlevleri bile yerine getirmedeki yetersizliğinin bir başka göstergesi.  Öte yandan silinen eski tweet’lerin tekrardan gün yüzüne çıkması bazıları için önemsiz olsa da bazıları için son derece önemli olabilir. Örneğin siyasi figürlerin geçmişte attıkları ancak sonrasında sildikleri tweet’ler yasal sorunlara neden olabilir.

    Öte yandan konuya dair Twitter'dan bir açıklama istedim. Ancak görünüşe göre Twitter basın hattını halen kapalı tutuyor ve her türlü isteğe otomatikleştirilmiş "kaka" emojisini göndermeye devam ediyor. Umarız Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino bu sorunu çözmeye niyetli olur.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 2 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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