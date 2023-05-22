Twitter’daki bir hata silinen tweet'leri geri getiriyor

Twitter, silinen tweet’leri geri yüklüyor
Şimdilik bu sorunun ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor ancak bu sorun hakkında konuşan yüzlerce insan görmek mümkün. Kullanıcılar aylar önce sildikleri binlerce tweet’in zaman tünellerine tekrardan yüklendiğini belirtiyor. Tweet’ler ile birlikte re-tweet’ler ve yanıtlar da yine aynı şekilde geri yüklenmiş durumda.
Sorunun nedeni bilinmiyor
Öte yandan konuya dair Twitter'dan bir açıklama istedim. Ancak görünüşe göre Twitter basın hattını halen kapalı tutuyor ve her türlü isteğe otomatikleştirilmiş "kaka" emojisini göndermeye devam ediyor. Umarız Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino bu sorunu çözmeye niyetli olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.