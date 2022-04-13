Elon Musk'a Twitter yatırımı sebebiyle toplu dava açıldı

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Geçtiğimiz hafta 2,8 milyar dolar yatırımla Twitter’ın yüzde 9.2’lik hissesini satın aldığını duyuran Elon Musk, dev sosyal medya platformunun en büyük hissedarı haline gelmişti. Şimdi de ünlü milyarder, yatırımını Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) geç açıklaması sebebiyle toplu dava ile karşı karşıya kaldı.

Hissedarlar zararda

Menkul kıymetler yasasına göre, 24 Mart tarihinde Twitter’daki hissesini yüzde 5’e yükselten Musk’ın, aradan geçen 10 gün içerisinde yatırımını SEC’e bildirmesi gerekiyordu. Bununla birlikte 4 Nisan tarihine kadar kuruma herhangi bir bilgilendirme sağlamayan ünlü milyarder diğer hissedarlar tarafından büyük eleştiriler aldı.

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Açılan davada Musk’ın yatırımından önce Twitter hissesini satan yatırımcıların, Musk’ın açıklamalarından sonra yükselen hisse fiyatı artışını kaçırdığı ve zarar gördüğü belirtiliyor. Ayrıca Musk'ın "gerekli olduğu üzere Twitter'da %5'lik bir hisse satın aldığını yatırımcılara açıklamayarak maddi olarak yanlış ve yanıltıcı ifadeler ve ihmaller" yaptığı iddia ediliyor.

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Twitter'dan büyük bir hisse satın alan Elon Musk'a dava açıldı