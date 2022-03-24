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    Twitter özel mesajlarda metin araması da yapılabiliyor

    Twitter özel mesajn kutuları hınca hınç dolu olan kullanıcılar artık belirli bir tarihe kadar metin içi terimler de dahil detaylı arama yaparak hedeflerine ulaşabilecekler. 
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    Twitter
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    Kişisel iletişim uygulamalarını yoğun bir şekilde kullananlar için Twitter özel mesaj özelliği hiç bir zaman alternatif olamadı ancak özellikle çok takipçili hesapların özel mesaj kutuları karmaşa haline gelebiliyor. Twitter mevcut arama özelliğine önemli bir geliştirme ekledi.

    Twitter özel mesajlarda gelişmiş arama

    Yapılan açıklamada Twitter özel mesaj kutusunun mesaj içeriklerini de bulacak şekilde geliştirildiğini duyurdu. Daha önce sadece kişilerin isimleri veya grup sohbetlerin isimleri aranabiliyordu.

    Bununla birlikte yapılan denemelerde arama özelliğinin 2 yıl öncesine kadar gittiği anlaşılmış. Hem metin içi terimler hem de kişi isimleri 2019 yılını göstermiyor. Yani çok eski mesajları arama imkânı yok.

    Ayrıntılı arama özelliği normalde geçen yıl sonlarında Android için gelecekti ancak bir miktar gecikti. iOS tarafında ise daha önce kullanıma sunulmuştu. Yine web tarafında da detaylı arama hayata geçirildi.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 5 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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