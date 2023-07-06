Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter'dan Threads'e akın başladı: 2 saatte 2 milyon kişi!

    Meta'nın Twitter rakibi yeni uygulaması Threads'e yoğun ilgi! Mark Zuckerberg, 2 saatte 2 milyon kişinin yeni hesap açtığını paylaştı.                           
    3
    meta threads indirme rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    Meta'nın yeni çıkan Twitter rakibi uygulaması Threads'e ilk gün insanlar akın akın gelmeye başladı.

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in paylaşımına göre App Store'da indirilmeye açıldıktan iki saat sonra iki milyon kaydı geçti, yavaşlama belirtisi de göstermiyor. Bu, Threads için bir dönüm noktası!

    Threads için rekor: 10 milyonu geçti!

    Threads, geçtiğimiz gün iOS uygulama mağazasında ön indirmeye açıldı ve duyan kullanıcılar hemen ön kayıt olmaya başladı. Tanıtım öncesi Threads'i indiren kullanıcılar, Threads aktif olduğunda bir push bildirimi aldı ve Meta'nın en son uygulamasına hemen geçebildi.

    Musk'ın Twitter'a getirdiği yeni sınırlamalar kullanıcıları bıktırdı ve Mastodon, Bluesky'a alternatif arayan kullanıcılar Instagram hesaplarıyla hızlıca platforma dahil oldu. Platformun kullanıcı sayısı inanılmaz hızlı şekilde artıyor.

    DonanımHaber Threads sayfası

    En son teknoloji haberleri, gündem, son dakika gelişmeleri ve fazlası için DonanımHaber'i Threads'e takip edebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    darkaura 19 saat önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

    Profil resmi
    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    E_Y_B_H_P_T +407 mahmut_emmi +164 DburakKoc +155 esmerbuyucu +147 Portraitclub +138 Moueson +113 FrankGallagherx +104 Krone +94 R-Kartal +74 Evren7 +73
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    56 Kişi Okuyor (18 Üye, 38 Misafir) 17 Masaüstü 39 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2632 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    meta, threads ve
    4 etiket daha Teknoloji Haberleri Internet Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,5b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    balık yağı kullananlar lntstep ekşi dark souls 2 türkçe yama strafor köpük nerede satılır gyrex 25 mg kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A54 5G
    Samsung Galaxy A54 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D515DA-EJ838
    Asus D515DA-EJ838
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız