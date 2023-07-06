Tam Boyutta Gör Meta'nın yeni çıkan Twitter rakibi uygulaması Threads'e ilk gün insanlar akın akın gelmeye başladı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in paylaşımına göre App Store'da indirilmeye açıldıktan iki saat sonra iki milyon kaydı geçti, yavaşlama belirtisi de göstermiyor. Bu, Threads için bir dönüm noktası!

Threads için rekor: 10 milyonu geçti!

Threads, geçtiğimiz gün iOS uygulama mağazasında ön indirmeye açıldı ve duyan kullanıcılar hemen ön kayıt olmaya başladı. Tanıtım öncesi Threads'i indiren kullanıcılar, Threads aktif olduğunda bir push bildirimi aldı ve Meta'nın en son uygulamasına hemen geçebildi.

Musk'ın Twitter'a getirdiği yeni sınırlamalar kullanıcıları bıktırdı ve Mastodon, Bluesky'a alternatif arayan kullanıcılar Instagram hesaplarıyla hızlıca platforma dahil oldu. Platformun kullanıcı sayısı inanılmaz hızlı şekilde artıyor.

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Twitter'dan Threads'e akın başladı: 2 saatte 2 milyon kişi!