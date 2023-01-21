Tam Boyutta Gör Forbes, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenen videoların tek bir butonla TikTok çalışanları tarafından belirlendiğini iddia ediyor. Şirket, hatta arkadaşlarının, iş ortaklarının ve hatta kendi hesaplarının videolarını öne çıkardığı olaylar olduğunu söylüyor.

TikTok hesap silme ve kapatma nasıl yapılır? 1 gün önce eklendi

Tek butonla videolar ateşleniyor

TikTok sözcüsü Jamie Favazza’ya göre bu, sıklıkla yapılmıyor; Sizin için akışındaki videoların yalnızca %0,002’si ateşlenen videolardan oluşuyor. Bununla birlikte viral olması için öne çıkarılan videoların günlük toplam video görüntülemelerinin yaklaşık %1-2’sini oluşturduğu söyleniyor.

Öne çıkarılan videolar, reklamlar veya sponsorlu gönderiler gibi TikTok tarafından desteklendiklerini gösteren bir etiket taşımıyor. Platformun kullanıcı için seçtiği normal videolar gibi görünüyor.

TikTok, videoları doğal olmayan bir şekilde yükselten tek sosyal medya şirketi değil. Facebook ta reklamcılar ve medya şirketlini platforma çekmek için görüntüleme sayılarını doğru göstermiyor. Tam olarak aynı şey değil ama TikTok videoları organik olarak viral olmasalar bile gerçek görüntüleme alıyor gibi görünüyor ve etkisi benzer.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

TikTok'ta viral videolara çalışanlar karar veriyor