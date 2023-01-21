TikTok'ta viral videolara çalışanlar karar veriyor

Tek butonla videolar ateşleniyor
TikTok sözcüsü Jamie Favazza’ya göre bu, sıklıkla yapılmıyor; Sizin için akışındaki videoların yalnızca %0,002’si ateşlenen videolardan oluşuyor. Bununla birlikte viral olması için öne çıkarılan videoların günlük toplam video görüntülemelerinin yaklaşık %1-2’sini oluşturduğu söyleniyor.
Sponsorlu gözükmüyor
Öne çıkarılan videolar, reklamlar veya sponsorlu gönderiler gibi TikTok tarafından desteklendiklerini gösteren bir etiket taşımıyor. Platformun kullanıcı için seçtiği normal videolar gibi görünüyor.
TikTok, videoları doğal olmayan bir şekilde yükselten tek sosyal medya şirketi değil. Facebook ta reklamcılar ve medya şirketlini platforma çekmek için görüntüleme sayılarını doğru göstermiyor. Tam olarak aynı şey değil ama TikTok videoları organik olarak viral olmasalar bile gerçek görüntüleme alıyor gibi görünüyor ve etkisi benzer.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....