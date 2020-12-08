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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı

    Twitter yılın en çok konuşulan tweetlerini ve profillerini açıkladı. Bu senenin en çok konuşulan ismi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Yılın diğer enleri için haberimizi ziyaret edebilirsiniz.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı

    2021’e sayılı günler kala dijital platformlar 2020 özetini paylaşmaya devam ediyor. Twitter, Türkiye’de 2020’nin en çok konuşulan konularını ve en çok takip edilen profillerini açıkladı.

    Twitter Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde 2020’nin en çok konuşulan ismi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Bakan ayrıca yeni 4 milyon takipçisiyle yılın en çok takipçi kazanan profili, 16 Mart’ta paylaştığı Taner Ölmez’in oynadığı kamu spotunu içeren tweeti de yılın en çok retweet edilen içeriği oldu.

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    Ayrıca Bkz. "Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi?"

    Güney Koreli müzik grubu BTS ve ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Türkiye’de hakkında en çok konuşulan 10 profil arasına girdi.

    Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı

    Yılın en çok tweet atılan Hashtag’i #Survivor2020 oldu. İkinci sırada #deprem, üçüncü sırada #cembar yer alıyor. İzmir ve Elazığ depremlerinde Twitter etkin bir şekilde kullanılarak haberleşme sağlandı. Haluk Levent, bu sene en çok takipçi kazanan profiller arasında üçüncü sırada yer aldı.

    Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı

    Sporda yılın en çok konuşulanları

    Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı

    Twitter’da en çok konuşulan konuların başında futbol geliyor. Bu nedenle sporda yılın enleri de açıklandı. Verilere göre @Besiktas en çok etkileşim alan spor takımı oldu. Beşiktaş ile ilgili 10 milyonun üstünde Tweet atıldı.

    Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı

    Türkiye’de hakkında en çok konuşulan sporcu, bu sene aramızdan ayrılan Kobe Bryant oldu. Kobe ile ilgili 1 milyonun üstünde Tweet atıldı. Basketbolda Türkiye’de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, motor sporlarında yılın en çok konuşulan takımı ilginç bir şekilde Renault Formula 1 takımı oldu.



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    cihat emre 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye de Twitter fazla politize
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Heretic Soul 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Cembar ne anlama geliyor?
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yeni nesilin siyasete ilgisi 0000...
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    BTSyi Görmek şaşırtmadı ergen kızların hepsi aşık yaw
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    TempestPunch (on ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nasil +18 bir hashtag yok. Ne zaman girsem trendlerde +18 olur
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    labtek38 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cembar neymiş?
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Boyle basa boyle tarak ...
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    deoks 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En çok hashtage bakıldığında kullanıcı profili belli oluyor.
    Yanıtla +2
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    cihat emre 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye de Twitter fazla politize
    Yanıtla +6
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