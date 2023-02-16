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    Elon Musk yıl sonunda Twitter’ı bırakıyor

    Elon Musk yaptığı açıklamada Twitter platformunu dengeli ve finansal açıdan sağlıklı bir hale getirdikten sonra yerine birisini bularak bırakmayı planladığını belirtti.
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl teknoloji dünyasında fırtınalar kopararak Twitter’ı satın alan Elon Musk’ın şirketi ne zaman ve kime devredeceği merak konusu olmuştu. Zaman zaman yerine bir aptal aradığı esprilerini yapsa da ünlü ismin planı ortaya çıktı.

    Elon Musk’tan önemli açıklamalar

    Dubai’de bir konferansta konuşan ünlü isim Twitter’ı dengeli hale getirmek ve finansal olarak daha sağlam temellere oturtmak istediğini dile getirdi. İşler istediği gibi giderse yılın sonlarına doğru yerine yeni bir yönetici bulmak niyetinde.

    Elon Musk şirketi bir girişim olarak görüyor ve yapılacak çok işin olduğunu düşünüyor. Haftanın yedi günü günde 6 saat uykuyla toplam 80 saat çalıştığını aktaran ünlü isim enerjisini şirket için kullandığını dile getiriyor.

    Elon Musk’ın Twitter’ı kârlı bir işletme haline getirmek istediği biliniyor. Bunu reklamlardan ziyade agresif bir abonelik stratejisi ile gerçekleştirmeye çalışıyor. Mavi tik, uzun videolar, 4000 karakter sınırı gibi pek çok avantaj abonelik ile sunulmaya başladı. Hatta şirketlere yönelik bin dolara varan abonelik fiyatları söz konusu.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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