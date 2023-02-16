Elon Musk yıl sonunda Twitter’ı bırakıyor

Tam Boyutta Gör Geçen yıl teknoloji dünyasında fırtınalar kopararak Twitter’ı satın alan Elon Musk’ın şirketi ne zaman ve kime devredeceği merak konusu olmuştu. Zaman zaman yerine bir aptal aradığı esprilerini yapsa da ünlü ismin planı ortaya çıktı.

Elon Musk’tan önemli açıklamalar

Dubai’de bir konferansta konuşan ünlü isim Twitter’ı dengeli hale getirmek ve finansal olarak daha sağlam temellere oturtmak istediğini dile getirdi. İşler istediği gibi giderse yılın sonlarına doğru yerine yeni bir yönetici bulmak niyetinde.

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Elon Musk şirketi bir girişim olarak görüyor ve yapılacak çok işin olduğunu düşünüyor. Haftanın yedi günü günde 6 saat uykuyla toplam 80 saat çalıştığını aktaran ünlü isim enerjisini şirket için kullandığını dile getiriyor.

Elon Musk’ın Twitter’ı kârlı bir işletme haline getirmek istediği biliniyor. Bunu reklamlardan ziyade agresif bir abonelik stratejisi ile gerçekleştirmeye çalışıyor. Mavi tik, uzun videolar, 4000 karakter sınırı gibi pek çok avantaj abonelik ile sunulmaya başladı. Hatta şirketlere yönelik bin dolara varan abonelik fiyatları söz konusu.

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Elon Musk’ın Twitter’ı ne zaman bırakacağı belli oldu