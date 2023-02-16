Elon Musk yıl sonunda Twitter’ı bırakıyor

Elon Musk’tan önemli açıklamalar
Dubai’de bir konferansta konuşan ünlü isim Twitter’ı dengeli hale getirmek ve finansal olarak daha sağlam temellere oturtmak istediğini dile getirdi. İşler istediği gibi giderse yılın sonlarına doğru yerine yeni bir yönetici bulmak niyetinde.
Elon Musk şirketi bir girişim olarak görüyor ve yapılacak çok işin olduğunu düşünüyor. Haftanın yedi günü günde 6 saat uykuyla toplam 80 saat çalıştığını aktaran ünlü isim enerjisini şirket için kullandığını dile getiriyor.
Elon Musk’ın Twitter’ı kârlı bir işletme haline getirmek istediği biliniyor. Bunu reklamlardan ziyade agresif bir abonelik stratejisi ile gerçekleştirmeye çalışıyor. Mavi tik, uzun videolar, 4000 karakter sınırı gibi pek çok avantaj abonelik ile sunulmaya başladı. Hatta şirketlere yönelik bin dolara varan abonelik fiyatları söz konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah