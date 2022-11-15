Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk, anlamsız bulduğu Twitter özelliğini kaldırıyor

    Geçmişte Huawei, Samsung başta olmak üzere Android ürün üreticileri, iPhone'dan attıkları tweetlerle yakalanmıştı. Elon Musk, Twitter for iPhone etiketinin kaldırılacağını söyledi.
    22
    huawei twitter for iphone tweet Tam Boyutta Gör
    Twitter CEO’su Elon Musk, geçmişte bazı çalışanların ceza almasına yol açan Twitter özelliğinin kaldırılacağını bildirdi. Tweetin hangi cihazdan gönderildiği artık belli olmayacak. Peki, Twitter for iPhone veya Twitter for Android etiketi neden kaldırılacak?

    Elon Musk: Anlamsızca yer kaplıyor

    Musk, Twitter for iPhone/Android etiketini ekran alanından çaldığı gerekçesiyle kaldırılacağını bildirdi. Ayrıca Twitter’a bu özelliğin neden getirildiğine ilişkin kimsenin bilgisinin olmadığını sözlerine ekledi.

    Cihaz detayları iPhone’dan Android işletim sistemli akıllı telefonların tanıtımını yapan çalışanları ortaya çıkarmak için birkaç kez kullanıldı. Örneğin; 2019’da bir Huawei çalışanı, takipçilerine mutlu yıllar tweeti attı ancak paylaşımı iPhone’dan yaptı. Tweetin ekran görüntüsü viral oldu ve ilgili çalışanlar Huawei markasına zarar verdiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

    Bir başka örnek; Samsung çalışanlarının da iPhone’dan gönderdiği çok tweet var. Yalnızca markalar değil, ünlü kişiler de birçok kez kullandıkları Android telefonların tanıtımını yaparken “Twitte for iPhone” etiketiyle yakalandı.

    Cihaz etiketlerinin ne zaman kaldırılacağı bilinmiyor; şu an itibarıyla özellik hâlâ kullanımda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Sawasson +125 scientia +121 DeepBluee2 +120 emrekaradag +87 V4LKyR +70 Xloud +67 Mylevi +58 MaximillianFoe +58 Sarı Mucit +51 mert1940 +51
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    22 Kişi Okuyor (4 Üye, 18 Misafir) 1 Masaüstü 21 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    11009 kez okundu.
    25 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    twitter, Teknoloji Haberleri ve
    3 etiket daha Internet Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız