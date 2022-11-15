Elon Musk, anlamsız bulduğu Twitter özelliğini kaldırıyor

Tam Boyutta Gör Twitter CEO’su Elon Musk, geçmişte bazı çalışanların ceza almasına yol açan Twitter özelliğinin kaldırılacağını bildirdi. Tweetin hangi cihazdan gönderildiği artık belli olmayacak. Peki, Twitter for iPhone veya Twitter for Android etiketi neden kaldırılacak?

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Musk, Twitter for iPhone/Android etiketini ekran alanından çaldığı gerekçesiyle kaldırılacağını bildirdi. Ayrıca Twitter’a bu özelliğin neden getirildiğine ilişkin kimsenin bilgisinin olmadığını sözlerine ekledi.

Cihaz detayları iPhone’dan Android işletim sistemli akıllı telefonların tanıtımını yapan çalışanları ortaya çıkarmak için birkaç kez kullanıldı. Örneğin; 2019’da bir Huawei çalışanı, takipçilerine mutlu yıllar tweeti attı ancak paylaşımı iPhone’dan yaptı. Tweetin ekran görüntüsü viral oldu ve ilgili çalışanlar Huawei markasına zarar verdiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

Bir başka örnek; Samsung çalışanlarının da iPhone’dan gönderdiği çok tweet var. Yalnızca markalar değil, ünlü kişiler de birçok kez kullandıkları Android telefonların tanıtımını yaparken “Twitte for iPhone” etiketiyle yakalandı.

Cihaz etiketlerinin ne zaman kaldırılacağı bilinmiyor; şu an itibarıyla özellik hâlâ kullanımda.

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Twitter for iPhone etiketi kalkıyor