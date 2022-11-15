Elon Musk, anlamsız bulduğu Twitter özelliğini kaldırıyor

Elon Musk: Anlamsızca yer kaplıyor
Musk, Twitter for iPhone/Android etiketini ekran alanından çaldığı gerekçesiyle kaldırılacağını bildirdi. Ayrıca Twitter’a bu özelliğin neden getirildiğine ilişkin kimsenin bilgisinin olmadığını sözlerine ekledi.
Cihaz detayları iPhone’dan Android işletim sistemli akıllı telefonların tanıtımını yapan çalışanları ortaya çıkarmak için birkaç kez kullanıldı. Örneğin; 2019’da bir Huawei çalışanı, takipçilerine mutlu yıllar tweeti attı ancak paylaşımı iPhone’dan yaptı. Tweetin ekran görüntüsü viral oldu ve ilgili çalışanlar Huawei markasına zarar verdiği gerekçesiyle cezalandırıldı.
Bir başka örnek; Samsung çalışanlarının da iPhone’dan gönderdiği çok tweet var. Yalnızca markalar değil, ünlü kişiler de birçok kez kullandıkları Android telefonların tanıtımını yaparken “Twitte for iPhone” etiketiyle yakalandı.
Cihaz etiketlerinin ne zaman kaldırılacağı bilinmiyor; şu an itibarıyla özellik hâlâ kullanımda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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