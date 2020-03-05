Twitter hikayeler geliyor

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Bir süre önce sosyal ağlara hikaye konseptleri geliştiren Chroma Labs girişimini satın alan Twitter’ın benzer bir konsept üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Çok geçmeden Twitter Fleets duyuruldu.

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Twitter Fleets nedir?

Twitter Fleets hali hazırda Brezilya’da testlere başladı. Ana sayfasının en üst kısmına yerleşen kullanıcı profili şeklindeki Fleets özelliği 24 saat sonra otomatik olarak silinen hikayeler hazırlamanızı sağlıyor. Twitter yeni özelliği biraz rakiplerinden farklılaştırmış.

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Twitter Fleets benzerleri gibi cevap verilebilir nitelikte değil. Biraz WhatsApp durumlarına benziyor diyebiliriz. Paylaşılamıyor, cevap verilemiyor ve retweet yapılamıyor. Cevap vermek isterseniz DM üzerinden yazmanız gerekiyor. Sadece emoji ile tepki verilebiliyor.

Diğer taraftan Fleets hikayelerinde yine 280 karakter sınırı var. Fotoğraf, video, GIF gibi bileşenler yine yer alıyor. Hikayelerin sıralaması ise ilk önce takip ettikleriniz, sonra onları takip edenler ve onların takip ettikleri şeklinde. Twitter Fleets yaygın kullanıma ne zaman sunulacak bilinmiyor.

https://www.slashgear.com/twitter-fleets-auto-deleting-tweets-have-a-24hr-lifespan-04612139/

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