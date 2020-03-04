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    Google Hangouts Meet konferans özellikleri yaza kadar ücretsiz oldu

    Google Hangouts Meet kurumsal sohbet programının 250 kişiye kadar toplantı ve 100 bin kişiye kadar canlı yayın özellikleri 1 Temmuz tarihine kadar ücretsiz hale getirildi.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Hangouts Meet konferans özellikleri yaza kadar ücretsiz oldu
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    Çin dışında koronavirüs salgınının hız kazanmaya başlaması teknoloji devlerini de sıkıntıya sokmaya başladı. Google İrlanda ofisi 8000 çalışana bir günlüğüne evden çalışma izni verdi. Önümüzdeki günlerde evden çalışma çözümünün giderek artacağı tahmin ediliyor. Google de buna destek olma amacında.

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    Evden çalışmaya destek

    Google Hangouts sohbet aracının kurumlara hitap eden versiyonu Meet bazı özellikleri premium olarak sunmaktaydı. 1 Temmuz 2020 tarihine kadar Hangouts Meet premium özellikler ücretsiz olarak erişilebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Google I/O 2020 konferansı da iptal edildi"

    Google yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle Asya bölgesindeki G Suite ve G Suite Eğitim kullanıcılarının daha çok evlerinden çalışmaya veya eğitime başladıklarını tespit ettiklerini bildirdi. Hangouts Meet premium özelliklerin ücretsiz hale getirilmesi uzaktan çalışmaya da destek olacak.

    Hangouts Meet premium özellikleri arasında 250 kişiye kadar sanal olarak toplantılar yapabilmek ve 100 bin izleyiciye kadar canlı yayın yapabilme yer alıyor. Ayrıca kayıtların Google Drive alanında saklanma imkanı da sunuluyor.



    https://www.engadget.com/2020/03/03/google-makes-hangouts-meet-features-free-in-the-wake-of-coronavirus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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