Twitter hikayeleri 24 saatten sonra da kaybolmuyor

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Son dönemde sosyal ağ sektörünü adeta ele geçiren Hikaye konseptine Twitter henüz katılmıştı. Ana sayfanın üst kısmında yer alan Fleets adındaki hikaye konsepti bu sıralar bir hata ile karşı karşıya.

Fleets kaybolmuyor

Fleets hatırlanacağı üzere mobil Twitter uygulamasında yer alan yeni bir özellik. Kullanıcılar 16:9 formatında resim veya kısa videolardan oluşan Hikayelerini paylaşabiliyor. Fleets sadece 24 saat görünebilir oluyor ve sonrasında kayboluyor.

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Ne var ki Twitter API’lerinde ortaya çıkan bir hata nedeniyle 24 saat geçse bile hikayelerin kaybolmadığı görülmüş. Bazı kişilerin kaybolan Fleets adreslerine ulaşarak tekrar izleyebildiği ve hatta indirebildiği belirtiliyor. Yani aslında herkesin görebildiği bir konu değil ve biraz daha geliştirici konusu gibi duruyor. Bu esnada Fleets sahibine de bir uyarı gitmiyor.

Twitter yaptığı açıklamada güvenlik ekibinin kısa süre içerisinde bu açığı kapatacağını ve kişinin elinde doğrudan adres dahi olsa kaybolan Fleets hikayelerine ulaşılamayacağını belirtiyor.

Aslında açığın ortaya çıkma nedeni basit. Fleets bileşenleri 24 saat sonra kaybolsa dahi Twitter veri tabanında 30 gün boyunca saklanıyor. Ayrıca soruşturma konusu olacağı düşünlen hikayelerin daha da uzun süre saklandığı belirtiliyor. Muhtemelen söz konusu hata; bu kapalı veri tabanından bir şekilde hikayeleri çekmeyi başarıyor.

https://www.theverge.com/2020/11/22/21589676/fleets-visible-twitter-disappearing-bug

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