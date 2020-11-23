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    Twitter hikayeleri 24 saatten sonra da kaybolmuyor

    Twitter programlama araçlarında meydana gelen bir açık nedeniyle kaybolan Fleets hikayelerine bir adres yardımıyla ulaşılabiliyor. Twitter kısa süre içerisinde bir yama yayınlayacak.
    4 sa.
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    sosyal medya
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter hikayeleri 24 saatten sonra da kaybolmuyor
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    Son dönemde sosyal ağ sektörünü adeta ele geçiren Hikaye konseptine Twitter henüz katılmıştı. Ana sayfanın üst kısmında yer alan Fleets adındaki hikaye konsepti bu sıralar bir hata ile karşı karşıya.

    Fleets kaybolmuyor

    Fleets hatırlanacağı üzere mobil Twitter uygulamasında yer alan yeni bir özellik. Kullanıcılar 16:9 formatında resim veya kısa videolardan oluşan Hikayelerini paylaşabiliyor. Fleets sadece 24 saat görünebilir oluyor ve sonrasında kayboluyor.

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    Ne var ki Twitter API’lerinde ortaya çıkan bir hata nedeniyle 24 saat geçse bile hikayelerin kaybolmadığı görülmüş. Bazı kişilerin kaybolan Fleets adreslerine ulaşarak tekrar izleyebildiği ve hatta indirebildiği belirtiliyor. Yani aslında herkesin görebildiği bir konu değil ve biraz daha geliştirici konusu gibi duruyor. Bu esnada Fleets sahibine de bir uyarı gitmiyor.

    Twitter yaptığı açıklamada güvenlik ekibinin kısa süre içerisinde bu açığı kapatacağını ve kişinin elinde doğrudan adres dahi olsa kaybolan Fleets hikayelerine ulaşılamayacağını belirtiyor.

    Aslında açığın ortaya çıkma nedeni basit. Fleets bileşenleri 24 saat sonra kaybolsa dahi Twitter veri tabanında 30 gün boyunca saklanıyor. Ayrıca soruşturma konusu olacağı düşünlen hikayelerin daha da uzun süre saklandığı belirtiliyor. Muhtemelen söz konusu hata; bu kapalı veri tabanından bir şekilde hikayeleri çekmeyi başarıyor.



    https://www.theverge.com/2020/11/22/21589676/fleets-visible-twitter-disappearing-bug Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

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    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

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    4 gün önce
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Artık görev yöneticisinde bile hikayeler göreceğiz bu gidişle.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Artık görev yöneticisinde bile hikayeler göreceğiz bu gidişle.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Güzel olur hocam process ler hikaye atsın gün içinde :) Chrome rami nasıl sömürdugu ile ilgili antimalware executable de işlemciyle ilgili hikaye atsın :)) oraya doğru gidiyoruz zaten
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