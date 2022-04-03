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    Anlık Bildirim

    Twitter'ın Android sürümüne tweet'te metin seçme özelliği geliyor

    Twitter'ın Android sürümünü kullananlar yayınlanan tweet'lerdeki metnin bir bölümünü seçmek isteyince gönderinin tamamı panoya kopyalanıyordu. Yakında bu durum değişecek.
    Oy Ver

    Twitter'ın Android sürümüne tweet'te metin seçme özelliği geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Twitter'ın Android sürümü bildiğiniz üzere yayınlanan bir tweet'teki metni seçmenize izin vermez. Gönderide yer alan metnin sadece bir kısmını almaya çalıştığınızda uygulama tweet'in tamamını panoya kopyalar. Yakında bu durum değişecek gibi görünüyor.

    Basit görünebilir ancak bu özellik Android kullanıcıları tarafından kullanılamıyordu. Buna karşın iOS cihazlarda metin seçiminize izin veriliyor. Twitter nihayet bu ufak ama eksikliği hissedilen fonksiyonu Android uygulamasına da dahil edecek.

    Test ediliyor

    Tweet'te metin seçme özelliği şu anda test ediliyor. Yakında uygulamanın kararlı sürümüne eklenerek tüm kullanıcılara sunulacak. Dediğimiz gibi söz konusu işlev esasında basit gibi görünse de şüphesiz ki bir çok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılanacak.

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    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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