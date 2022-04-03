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Twitter'ın Android sürümü bildiğiniz üzere yayınlanan bir tweet'teki metni seçmenize izin vermez. Gönderide yer alan metnin sadece bir kısmını almaya çalıştığınızda uygulama tweet'in tamamını panoya kopyalar. Yakında bu durum değişecek gibi görünüyor.

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Basit görünebilir ancak bu özellik Android kullanıcıları tarafından kullanılamıyordu. Buna karşın iOS cihazlarda metin seçiminize izin veriliyor. Twitter nihayet bu ufak ama eksikliği hissedilen fonksiyonu Android uygulamasına da dahil edecek.

Test ediliyor

Tweet'te metin seçme özelliği şu anda test ediliyor. Yakında uygulamanın kararlı sürümüne eklenerek tüm kullanıcılara sunulacak. Dediğimiz gibi söz konusu işlev esasında basit gibi görünse de şüphesiz ki bir çok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılanacak.

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Twitter'ın Android sürümüne tweet'te metin seçme özelliği geliyor