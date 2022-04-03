Twitter'ın Android sürümüne tweet'te metin seçme özelliği geliyor

Twitter'ın Android sürümü bildiğiniz üzere yayınlanan bir tweet'teki metni seçmenize izin vermez. Gönderide yer alan metnin sadece bir kısmını almaya çalıştığınızda uygulama tweet'in tamamını panoya kopyalar. Yakında bu durum değişecek gibi görünüyor.
Basit görünebilir ancak bu özellik Android kullanıcıları tarafından kullanılamıyordu. Buna karşın iOS cihazlarda metin seçiminize izin veriliyor. Twitter nihayet bu ufak ama eksikliği hissedilen fonksiyonu Android uygulamasına da dahil edecek.
Test ediliyor
Tweet'te metin seçme özelliği şu anda test ediliyor. Yakında uygulamanın kararlı sürümüne eklenerek tüm kullanıcılara sunulacak. Dediğimiz gibi söz konusu işlev esasında basit gibi görünse de şüphesiz ki bir çok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa