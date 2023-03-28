Elon Musk: Twitter’ın değeri beşe katlanacak

Twitter’ın değeri ne kadar?
Elon Musk geçen yıl 44 milyar dolar ödeyerek Twitter’ı satın almıştı. Sonrasında da hisseleri borsadan çekmişti. Bu nedenle şirketin bilançoları ve mali değeri ile ilgili bilgiler de sınırlanmıştı.
Gelen bilgilere göre Elon Musk’ın bildirimi sonrasında Twitter çalışanlarına verilen hisse bonusları 44 milyar dolarlık değil 20 milyar dolarlık değer üzerinden hesaplanmaya başladı. Bu da yaklaşık yüzde 54 değer kaybı anlamına geliyor.
Çalışanlar arasında hoşnutsuzluk başlaması üzerinde Elon Musk bir açıklama yaptı ve 250 milyar dolar değere ulaşmanın kolay olmadığını ancak bir gün bunun gerçekleşeceğine inandığını dile getirdi.
Agresif işten çıkarmalarla Twitter en azından bir süre maliyetleri azaltmayı başardı. 2023 mali yılı genelinde borç harici harcama beklentisi 4.5 milyar dolardan 1.5 milyar dolara indi. Toplam harcama beklentisi ise 3 milyar dolar oldu. Yine de uzmanlar bunun sürdürülebilir olmadığını belirtiyor zira işten çıkarmalar sonrasında pek çok teknoloji devi reklam vermeyi bırakmıştı. Perde arkasında bunun platforma etkisi büyük oluyor. 250 milyar dolar pazar değeri için Elon Musk’ın çok daha fazlasını yapması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)