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    Anlık Bildirim

    Elon Musk: Twitter’ın değeri beşe katlanacak

    Agresif politikalara rağmen Twitter’ın değerinin 20 milyar dolara gerilemesi çalışanları kızdırdı. Elon Musk yine de şirketin 10 kat değerleneceğini düşünüyor.  
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl çılgın bir adım atarak Twitter’ı satın alan ve kendi planlarını uygulamaya koyan Elon Musk, önce çalışanların yüzde 70’ini işten çıkarmış, sonrasında da Twitter Blue gibi abonelik hizmetleri ile yeni gelir modelleri oluşturmuştu. Yine de Twitter’ın değerinde büyük bir çöküş yaşanıyor.

    Twitter’ın değeri ne kadar?

    Elon Musk geçen yıl 44 milyar dolar ödeyerek Twitter’ı satın almıştı. Sonrasında da hisseleri borsadan çekmişti. Bu nedenle şirketin bilançoları ve mali değeri ile ilgili bilgiler de sınırlanmıştı.

    Gelen bilgilere göre Elon Musk’ın bildirimi sonrasında Twitter çalışanlarına verilen hisse bonusları 44 milyar dolarlık değil 20 milyar dolarlık değer üzerinden hesaplanmaya başladı. Bu da yaklaşık yüzde 54 değer kaybı anlamına geliyor.

    Çalışanlar arasında hoşnutsuzluk başlaması üzerinde Elon Musk bir açıklama yaptı ve 250 milyar dolar değere ulaşmanın kolay olmadığını ancak bir gün bunun gerçekleşeceğine inandığını dile getirdi.

    Agresif işten çıkarmalarla Twitter en azından bir süre maliyetleri azaltmayı başardı. 2023 mali yılı genelinde borç harici harcama beklentisi 4.5 milyar dolardan 1.5 milyar dolara indi. Toplam harcama beklentisi ise 3 milyar dolar oldu. Yine de uzmanlar bunun sürdürülebilir olmadığını belirtiyor zira işten çıkarmalar sonrasında pek çok teknoloji devi reklam vermeyi bırakmıştı. Perde arkasında bunun platforma etkisi büyük oluyor. 250 milyar dolar pazar değeri için Elon Musk’ın çok daha fazlasını yapması gerekiyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    Hukum1970 12 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 17 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 18 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 18 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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