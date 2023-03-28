Elon Musk: Twitter’ın değeri beşe katlanacak

Tam Boyutta Gör Geçen yıl çılgın bir adım atarak Twitter’ı satın alan ve kendi planlarını uygulamaya koyan Elon Musk, önce çalışanların yüzde 70’ini işten çıkarmış, sonrasında da Twitter Blue gibi abonelik hizmetleri ile yeni gelir modelleri oluşturmuştu. Yine de Twitter’ın değerinde büyük bir çöküş yaşanıyor.

Twitter’ın değeri ne kadar?

Elon Musk geçen yıl 44 milyar dolar ödeyerek Twitter’ı satın almıştı. Sonrasında da hisseleri borsadan çekmişti. Bu nedenle şirketin bilançoları ve mali değeri ile ilgili bilgiler de sınırlanmıştı.

Gelen bilgilere göre Elon Musk’ın bildirimi sonrasında Twitter çalışanlarına verilen hisse bonusları 44 milyar dolarlık değil 20 milyar dolarlık değer üzerinden hesaplanmaya başladı. Bu da yaklaşık yüzde 54 değer kaybı anlamına geliyor.

Elon Musk, 44 milyar dolar verdiği Twitter’ın değerini açıkladı 21 sa. önce eklendi

Çalışanlar arasında hoşnutsuzluk başlaması üzerinde Elon Musk bir açıklama yaptı ve 250 milyar dolar değere ulaşmanın kolay olmadığını ancak bir gün bunun gerçekleşeceğine inandığını dile getirdi.

Agresif işten çıkarmalarla Twitter en azından bir süre maliyetleri azaltmayı başardı. 2023 mali yılı genelinde borç harici harcama beklentisi 4.5 milyar dolardan 1.5 milyar dolara indi. Toplam harcama beklentisi ise 3 milyar dolar oldu. Yine de uzmanlar bunun sürdürülebilir olmadığını belirtiyor zira işten çıkarmalar sonrasında pek çok teknoloji devi reklam vermeyi bırakmıştı. Perde arkasında bunun platforma etkisi büyük oluyor. 250 milyar dolar pazar değeri için Elon Musk’ın çok daha fazlasını yapması gerekiyor.

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