Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’ın yeni değerini açıkladı

Twitter'ın yeni değeri belli oldu
The New York Times tarafından görüntülenen e-postanın yeni bir hisse senedi tazminat programını duyurmak için çalışanlara gönderildiği söyleniyor. E-postada Musk, Twitter'ın istikrarsız mali durumda olduğu belirtiliyor. Daha da önemlisi e-postada Twitter’ın parasının bitmesine dört ay gibi bir sürenin kaldığından bahsediliyor. Musk, iflastan kaçınmak ve operasyonları düzene sokmak için şirkette toplu işten çıkarmalar ve maliyet azaltma da dahil olmak üzere "radikal değişiklikler" yapılması gerektiğini söyledi. Öte yandan Musk, şirketi devraldığında zaten çalışanların çoğunu işten çıkarmıştı.
"Twitter hızla yeniden şekilleniyor" diye yazan Musk, şirketin "ters bir start-up" olarak düşünülebileceğini de sözlerine ekledi. Musk şirketi önemli ölçüde elden geçirirken Twitter'ın değeri de bu hamleler sonrasında düştü. Ekim ayında Musk, Twitter'ı özel sektöre devretti ve bu da artık mali durumu hakkında şeffaflık sağlamak zorunda olmadığı anlamına geliyor. Ancak milyarder, Twitter’ı devraldıktan sonra reklamverenlerin platformdan kaçması nedeniyle şirketin gelir kaybettiğini kamuoyuna açıkladı ve Twitter'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)