Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’ın yeni değerini açıkladı

Tam Boyutta Gör Twitter, SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postaya göre Twitter'ın şu andaki değeri 20 milyar dolar seviyesinde. Hatırlanacağı üzere Musk, geçtiğimiz Ekim ayında Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı. Dolayısıyla yüzde 56 oranında bir değer kaybı söz konusu.

Twitter'ın yeni değeri belli oldu

The New York Times tarafından görüntülenen e-postanın yeni bir hisse senedi tazminat programını duyurmak için çalışanlara gönderildiği söyleniyor. E-postada Musk, Twitter'ın istikrarsız mali durumda olduğu belirtiliyor. Daha da önemlisi e-postada Twitter’ın parasının bitmesine dört ay gibi bir sürenin kaldığından bahsediliyor. Musk, iflastan kaçınmak ve operasyonları düzene sokmak için şirkette toplu işten çıkarmalar ve maliyet azaltma da dahil olmak üzere "radikal değişiklikler" yapılması gerektiğini söyledi. Öte yandan Musk, şirketi devraldığında zaten çalışanların çoğunu işten çıkarmıştı.

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"Twitter hızla yeniden şekilleniyor" diye yazan Musk, şirketin "ters bir start-up" olarak düşünülebileceğini de sözlerine ekledi. Musk şirketi önemli ölçüde elden geçirirken Twitter'ın değeri de bu hamleler sonrasında düştü. Ekim ayında Musk, Twitter'ı özel sektöre devretti ve bu da artık mali durumu hakkında şeffaflık sağlamak zorunda olmadığı anlamına geliyor. Ancak milyarder, Twitter’ı devraldıktan sonra reklamverenlerin platformdan kaçması nedeniyle şirketin gelir kaybettiğini kamuoyuna açıkladı ve Twitter'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

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Elon Musk, 44 milyar dolar verdiği Twitter’ın değerini açıkladı