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    Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’ın yeni değerini açıkladı

    Twitter, SpaceX ve Tesla CEO’su multi milyarder Elon Musk, Geçtiğimiz Ekim ayında 44 milyar dolara satın aldığı popüler sosyal medya platformu Twitter’a 20 milyar dolar değer biçti.
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    Elon Musk, 44 milyar dolar verdiği Twitter’ın değerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Twitter, SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postaya göre Twitter'ın şu andaki değeri 20 milyar dolar seviyesinde. Hatırlanacağı üzere Musk, geçtiğimiz Ekim ayında Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı. Dolayısıyla yüzde 56 oranında bir değer kaybı söz konusu.

    Twitter'ın yeni değeri belli oldu

    The New York Times tarafından görüntülenen e-postanın yeni bir hisse senedi tazminat programını duyurmak için çalışanlara gönderildiği söyleniyor. E-postada Musk, Twitter'ın istikrarsız mali durumda olduğu belirtiliyor. Daha da önemlisi e-postada Twitter’ın parasının bitmesine dört ay gibi bir sürenin kaldığından bahsediliyor. Musk, iflastan kaçınmak ve operasyonları düzene sokmak için şirkette toplu işten çıkarmalar ve maliyet azaltma da dahil olmak üzere "radikal değişiklikler" yapılması gerektiğini söyledi. Öte yandan Musk, şirketi devraldığında zaten çalışanların çoğunu işten çıkarmıştı.

    "Twitter hızla yeniden şekilleniyor" diye yazan Musk, şirketin "ters bir start-up" olarak düşünülebileceğini de sözlerine ekledi. Musk şirketi önemli ölçüde elden geçirirken Twitter'ın değeri de bu hamleler sonrasında düştü. Ekim ayında Musk, Twitter'ı özel sektöre devretti ve bu da artık mali durumu hakkında şeffaflık sağlamak zorunda olmadığı anlamına geliyor. Ancak milyarder, Twitter’ı devraldıktan sonra reklamverenlerin platformdan kaçması nedeniyle şirketin gelir kaybettiğini kamuoyuna açıkladı ve Twitter'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    semih kaptan 11 dakika önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 12 dakika önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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