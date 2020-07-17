Twitter’ın hacklenmesini FBI soruşturacak

Tam Boyutta Gör

Önceki gün gece saatlerinden itibaren popüler Twitter hesaplarının bir şekilde ele geçirilmesi ve sonrasında Bitcoin dolandırıcılığı yapılması gündemi epey meşgul etmişti. Twitter’ın başı oldukça ağrıyacak gibi görünüyor.

Soruşturma bombardımanı

Tam da ABD Başkanı dahi olsa nefret içerikli söylemleri engelleyeceğini belirterek Trump ile ters düştüğü bir döneme denk gelen siber saldırı olayı Twitter’ın imajını oldukça sarstı. Normalde kişilerin kendisinden kaynaklanan hack olaylarında Twitter bu kadar etkilenmiyor ancak açık bir şekilde panele erişim sağlandığı anlaşılıyor.

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Apple, Elon Musk, Uber, Binance gibi pek çok Twitter hesabı hacklendi

Ayrıca Bkz. "LEGO yakında NES seti piyasaya sürecek"

Twitter; çalışanlarına sosyal mühendislik saldırısı sonrasında bazı şirket içi araçlara erişim sağlandığını açıklamıştı. Bazı kaynaklar ise içeriden bir yardım ile bunun mümkün olabileceğini düşünüyor.

Yaşanan skandal Twitter’ın güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına neden oldu. New York valisi Andrew Cuomo saldırıya yönelik bir soruşturma başlayacağını duyurmuştu. Pek çok kongre üyesi de Jack Dorsey’in kongre önünde ifade vermeye çağırmıştı.

Şimdi ise FBI devreye giriyor. Güvenlik kurumu yaptığı açıklamada bir Bitcoin dolandırıcılığına sahne olan Twitter platformuna yönelik soruşturma başlatıldığını ve şimdilik herhangi bir detay verilmeyeceğini bildirdi.

Twitter herhangi bir çalışanın bu işe karışmadığını veya herhangi bir kullanıcının şifresinin sızdırılmadığını düşünüyor. Ne var ki hisselerin bile düşmesine neden olan siber saldırı önümüzdeki süreçte Twitter’ı çok zor durumda bırakacak.

https://www.engadget.com/fbi-investigates-twitter-hack-crypto-scam-210819751.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.