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    Twitter’ın hacklenmesini FBI soruşturacak

    Popüler hesapların ele geçirilerek Bitcoin dolandırıcılığı yapılması adeta ABD’yi ayağa kaldırdı. Eyalet valilikleri, kongre üyeleri derken FBI da soruşturma fırtınasına katıldı.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter’ın hacklenmesini FBI soruşturacak
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    Önceki gün gece saatlerinden itibaren popüler Twitter hesaplarının bir şekilde ele geçirilmesi ve sonrasında Bitcoin dolandırıcılığı yapılması gündemi epey meşgul etmişti. Twitter’ın başı oldukça ağrıyacak gibi görünüyor.

    Soruşturma bombardımanı

    Tam da ABD Başkanı dahi olsa nefret içerikli söylemleri engelleyeceğini belirterek Trump ile ters düştüğü bir döneme denk gelen siber saldırı olayı Twitter’ın imajını oldukça sarstı. Normalde kişilerin kendisinden kaynaklanan hack olaylarında Twitter bu kadar etkilenmiyor ancak açık bir şekilde panele erişim sağlandığı anlaşılıyor.

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    Twitter; çalışanlarına sosyal mühendislik saldırısı sonrasında bazı şirket içi araçlara erişim sağlandığını açıklamıştı. Bazı kaynaklar ise içeriden bir yardım ile bunun mümkün olabileceğini düşünüyor.

    Yaşanan skandal Twitter’ın güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına neden oldu. New York valisi Andrew Cuomo saldırıya yönelik bir soruşturma başlayacağını duyurmuştu. Pek çok kongre üyesi de Jack Dorsey’in kongre önünde ifade vermeye çağırmıştı.

    Şimdi ise FBI devreye giriyor. Güvenlik kurumu yaptığı açıklamada bir Bitcoin dolandırıcılığına sahne olan Twitter platformuna yönelik soruşturma başlatıldığını ve şimdilik herhangi bir detay verilmeyeceğini bildirdi.

    Twitter herhangi bir çalışanın bu işe karışmadığını veya herhangi bir kullanıcının şifresinin sızdırılmadığını düşünüyor. Ne var ki hisselerin bile düşmesine neden olan siber saldırı önümüzdeki süreçte Twitter’ı çok zor durumda bırakacak.



    https://www.engadget.com/fbi-investigates-twitter-hack-crypto-scam-210819751.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Temjin O.) 3 sa.
    Bize gelince devlet denetlemesin. Özgürlük vs. Amerika'da olunca ses yok.
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