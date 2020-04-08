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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter’ın kurucusu koronavirüs ile mücadele için 1 milyar dolar bağışladı

    Twitter kurucusu Jack Dorsey dolaylı veya doğrudan koronavirüs ile mücadele eden kuruluşlara yardım yapmak amacıyla malvarlığının 1 milyar dolarını ayırdığını duyurdu.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter’ın kurucusu koronavirüs ile mücadele için 1 milyar dolar bağışladı
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    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını için pek çok teknoloji firmasının ve milyarderin yüz milyonlarca dolar bağış yaptıklarını duyuyoruz. İlk kez tekil olarak 1 milyar dolar seviyesinde bağış yapıldı.

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    Servetinin dörtte biri

    Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, 4 milyar dolar civarındaki kişisel servetinin çeyreğine denk gelen 1 milyar doları koronavirüs salgınına karşı mücadele için kullanacağını açıkladı. Ünlü isim Square firmasındaki 1 milyar dolarlık hissesini bu iş için ayırdığını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor"

    Bağışın şeffaf bir şekilde takip edilmesi için bir Google Docs dökümanı paylaşan Dorsey, ne zaman hangi sektöre yardım edildiğini burada gösterecek. Böylece tüm dünya yapılan bağışları görme şansına sahip olacak.

    Dorsey sadece sağlık tarafına odaklanmıyor. Örneğin sağlık çalışanlarına düzenli olarak yemek siparişleri ulaştıran America’s Food girişimine 100 bin dolar yardım ayrılmış. Bu şekilde dolaylı da olsa koronavirüs ile mücadele eden tüm sektörler bu bağışlardan pay alacak.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-07/jack-dorsey-pledges-1-billion-of-square-stake-for-virus-relief Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    [email protected] (Uğur Doğan) 8 sa. en beğenilen
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    reiis (huseyin akdas) 6 sa.
    Aşı çalışmalarına yatırım amacıyla yapılmıştır
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    BekirTemel (Bekir ) 8 sa.
    para bazılarında ters teperken bazılarında bazı şeyleri aşma fırsatı tanıyor, işte bir örnek.
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    [email protected] (Uğur Doğan) 8 sa. en beğenilen
    Bizimki de IBAN numarası paylaştı.
    Yanıtla +5
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