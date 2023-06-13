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    Eski Twitter CEO’su: Türkiye defalarca Twitter'ı kapatmakla tehdit etti

    Twitter’ın eski CEO’su ve kurucusu Jack Dorsey, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Dorsey, Türkiye’nin Twitter'ı kapatmakla tehdit ettiğini söyledi.
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    Eski Twitter CEO’su: Türkiye Twitter'ı kapatmakla tehdit etti Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey, sosyal medya platformu Twitter'ın başındayken karşılaştığı baskılar hakkında açıklamalarda bulundu. Dorsey, bu açıklamaları verdiği bir röportaj sırasında paylaştı ve Türkiye’nin Twitter'ı kapatmakla tehdit ettiğini söyledi. Dorsey, aynı zamanda Hindistan ve Nijerya’nın da baskı uyguladığını aktardı.

    “Türkiye defalarca Twitter’ı kapatmakla tehdit etti”

    Eski Twitter CEO’su: Türkiye Twitter'ı kapatmakla tehdit etti Tam Boyutta Gör
    Facebook ya da Instagram ile karşılaştırıldığında Twitter, oldukça küçük bir sosyal medya platformu. Fakat, etki anlamında Twitter oldukça güçlü. Çok daha politik ve siyasi bir platform olan Twitter, sosyal olaylarda kullanıcıların ilk olarak tepkisini gösterdiği yer haline gelmiş durumda. Bu durum, doğal olarak Twitter’ı diğer platformlara nazaran hükümetler ile daha içli dışlı olmaya itiyor. Breaking Points'e katılan Jack Dorsey'e, eski sosyal medya şirketi Twitter'ın başındayken karşılaştığı baskılar sorulduğunda ise Dorsey, ilk olarak Hindistan, Türkiye ve Nijerya örneklerini verdi.

    Dorsey, Türkiye'den çok sayıda talep geldiğini, şirketin mahkemeye başvurduğunu ve kazandığını, 2014 yılında platformun geçici olarak yasaklandığını hatırlattı. Dorsey’e göre bundan sonra bile Türkiye, sürekli olarak siteyi kapatmakla tehdit etti. Dorsey, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye [Hindistan'a] çok benziyor, Türkiye'den çok fazla talebimiz oldu. Türkiye ile mahkemelerinde savaştık ve çoğu zaman kazandık ama bizi sürekli kapatmakla tehdit ettiler." 

    Sadece Türkiye değil

    Dorsey ayrıca, çiftçilerin protestolarının en yoğun olduğu dönemde Twitter'ın Hindistan hükümetinin baskısı altında olduğunu ve 2021'de yüzlerce hesabın askıya alınması ve belirli hashtag'lerin görünürlüğünün azaltılması talimatı verildiğini belirtti. Çiftçiler, hükümet tarafından getirilen ve daha sonra yürürlükten kaldırılan yeni yasaları protesto ediyordu. Benzer şekilde Nijerya da 2021 yılında siteyi askıya almıştı.

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    A
    aysegul.08 5 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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