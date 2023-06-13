Eski Twitter CEO’su: Türkiye defalarca Twitter'ı kapatmakla tehdit etti

“Türkiye defalarca Twitter’ı kapatmakla tehdit etti”
Dorsey, Türkiye'den çok sayıda talep geldiğini, şirketin mahkemeye başvurduğunu ve kazandığını, 2014 yılında platformun geçici olarak yasaklandığını hatırlattı. Dorsey’e göre bundan sonra bile Türkiye, sürekli olarak siteyi kapatmakla tehdit etti. Dorsey, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye [Hindistan'a] çok benziyor, Türkiye'den çok fazla talebimiz oldu. Türkiye ile mahkemelerinde savaştık ve çoğu zaman kazandık ama bizi sürekli kapatmakla tehdit ettiler."
Sadece Türkiye değil
Dorsey ayrıca, çiftçilerin protestolarının en yoğun olduğu dönemde Twitter'ın Hindistan hükümetinin baskısı altında olduğunu ve 2021'de yüzlerce hesabın askıya alınması ve belirli hashtag'lerin görünürlüğünün azaltılması talimatı verildiğini belirtti. Çiftçiler, hükümet tarafından getirilen ve daha sonra yürürlükten kaldırılan yeni yasaları protesto ediyordu. Benzer şekilde Nijerya da 2021 yılında siteyi askıya almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi