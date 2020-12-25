Twitter’ın kurucusu Tidal’ın peşinde

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Ülkemizde kısa süre önce ofis kurmadığı için yasaklanan ancak sonrasında anlaşma sağlanan müzik hizmeti Tidal’e talip çıktı. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey hizmeti satın almak için görüşmelere başladı.

İnternet devi oluyor

Jack Dorsey daha çok Twitter kurucusu olmasıyla biliniyor ancak mobil ödeme firması Square’in de sahibi. Akıllı telefonlar için POS aksesuarı ile adını duyuran Square bugün pek çok yenilikçi POS cihazı ile piyasada yer alıyor. Ayrıca Cash App uygulaması mobil ödeme tarafında oldukça başarılı.

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Sektörden gelen bilgilere göre Square ve müzik hizmeti Tidal arasında satın alma görüşmeleri yapılıyor. Yüksek kaliteli ses temelinde kurulan Tidal sonrasında Jay-Z tarafından satın alınarak daha geniş bir kitleye hitap etmeye başlamıştı.

Square bir müzik hizmeti ile nasıl bir genişleme planlıyor merak konusu. Çevrim içi müzik sektöründe zaten Spotify ve Apple yüzde 50 üzeri bir payı yönetiyor. Kalan pay da Batılı ve Çinli rakipler arasında paylaşılıyor. Tidal’ın payını arttırması için önemli yatırımlar yapması gerekiyor.

https://www.engadget.com/square-has-reportedly-discussed-buying-tidal-bloomberg-133059747.html

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