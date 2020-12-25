Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter’ın kurucusu Tidal’ın peşinde

    Jack Dorsey ve ünlü sanatçı Jay-Z muhtemel bir satış için görüşmeler yapıyor. Square ödeme firmasının Tidal müzik hizmeti ile ne gibi bir proje yapacağı merak konusu.
    1 sa.
    249
    13
    2
    sosyal medya
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Twitter’ın kurucusu Tidal’ın peşinde
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde kısa süre önce ofis kurmadığı için yasaklanan ancak sonrasında anlaşma sağlanan müzik hizmeti Tidal’e talip çıktı. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey hizmeti satın almak için görüşmelere başladı.

    İnternet devi oluyor

    Jack Dorsey daha çok Twitter kurucusu olmasıyla biliniyor ancak mobil ödeme firması Square’in de sahibi. Akıllı telefonlar için POS aksesuarı ile adını duyuran Square bugün pek çok yenilikçi POS cihazı ile piyasada yer alıyor. Ayrıca Cash App uygulaması mobil ödeme tarafında oldukça başarılı.
    Ayrıca Bkz. "ABD dava açtı, Ripple çakıldı"

    Sektörden gelen bilgilere göre Square ve müzik hizmeti Tidal arasında satın alma görüşmeleri yapılıyor. Yüksek kaliteli ses temelinde kurulan Tidal sonrasında Jay-Z tarafından satın alınarak daha geniş bir kitleye hitap etmeye başlamıştı.

    Square bir müzik hizmeti ile nasıl bir genişleme planlıyor merak konusu. Çevrim içi müzik sektöründe zaten Spotify ve Apple yüzde 50 üzeri bir payı yönetiyor. Kalan pay da Batılı ve Çinli rakipler arasında paylaşılıyor. Tidal’ın payını arttırması için önemli yatırımlar yapması gerekiyor.



    https://www.engadget.com/square-has-reportedly-discussed-buying-tidal-bloomberg-133059747.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    17 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    18 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    21 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ProfXavier (Emre Taner) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    TIDAL candır gerisi vakit kaybı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım satılmaz. Vine gibi başarılı bir platformu kapatan ardından da Periscope'u kapatan Twitter, Tidal'in de sonunu getirir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. Samsung Galaxy Buds Pro fiyatı belli oldu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Twitter’ın kurucusu Tidal’ın peşinde Sonraki Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı yüzünden CD Projekt Red'e dava açıldı 11 sa. Pfizer-BionTech aşısı Mart sonuna kadar 4.5 milyon olarak geliyor 11 sa. Metacritic 2020 yılının en kötü 15 filmini açıkladı 12 sa. Yeni bir yapay zeka aracı, Spotif'ınızın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor 13 sa. Samsung Galaxy Chromebook 2'nin teknik özellikleri sızdı: QLED ekran, WİFİ 6 ve daha fazlası 13 sa. The Lord of the Rings dizisinin çekimleri bitti 14 sa. Honor V40 serisi gelecek ay tanıtılıyor 14 sa. 400 yıl sonra gerçekleşen Jüpiter-Satürn kavuşması Ay'dan görüntülendi 15 sa. DeepMind kurallar olmadan da öğrenebilen algoritma geliştirdi 15 sa. Çinli koronavirüs aşısı Sinovac'ın Türkiye'deki 3. faz erken sonuçları açıklandı 15 sa. Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor 16 sa. Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42, yakın bir tarihte çıkmayacak 16 sa. Telegram kanallarında reklam gösterimi başlıyor 17 sa. Ödüllü bulmaca macera oyunu Inside, Epic Games'te ücretsiz 17 sa. NAND Flash kontrolcü fiyatları %20 artabilir 17 sa. Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri 18 sa. Apple şimdiden 3nm hatlarını da kapattı 19 sa. Yerli eSIM teknolojisi kullanıma sunuldu: İlk görüşmeler yapıldı 19 sa. Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatacak olan filmin vizyon tarihi açıklandı 20 sa. Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız