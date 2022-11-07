Elon Musk'tan geri adım gelebilir: Bazı kişiler Twitter'da işe tekrar alınabilir

Tam Boyutta Gör Twitter'ın bir numaralı ismi olan Elon Musk'ın aldığı kararlar yüzünden işten çıkartılan personeller geçen haftanın gündemini epeyce meşgul etmişti. İşe başladığı gibi yönetim kurulundaki en yetkili isimleri bir bir kovan Musk'ın ne yapacağı kestirilemiyor.

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Twitter işten çıkartılan bazı kişileri işe geri alabilir

Twitter, Bloomberg'e göre işine son verdiği bazı çalışanlarının işe geri dönmesini arzuluyor. Elon Musk'ın kafasında dizayn ettiği Twitter projesini hayata geçirebilecek yetkinlikteki bazı kişilerin kazara veya sahip olduğu deneyimlerinin farkına varılmadan kovulduğu ortaya çıktı.

Casey Newton tarafından verilen bir bilgiye göre Twitter'ın Android ve iOS geliştiricilerinden oluşan yeni bir ekibi acilen kurmayı gerekiyor.

Geçen hafta cuma günü yaklaşık 3800 çalışanı işten çıkartan Elon Musk şirketteki birçok kişinin psikolojisini altüst etti. Mavi tik rozeti konusundaki çıkışıyla da epey bir tepki çeken Güney Afrika asıllı iş insanı bu projeyi 2022 ABD Ara Seçimleri için erteledi.

Twitter’ın kurucu ortaklarından birisi olan Jack Dorsey, Musk'ın binlerce kişiyi işten çıkartma tercihinde kendisinin sorumlu olduğunu düşünüyor.

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Twitter işten çıkartılan bazı kişileri işe geri almayı planlıyor