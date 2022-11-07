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    Elon Musk'tan geri adım gelebilir: Bazı kişiler Twitter'da işe tekrar alınabilir

    Kaotik bir hafta sonu geçiren popüler sosyal medya platformunda insanların kafasını karıştıran karmaşıklık durumu henüz bitmedi.  Elon Musk tarafından kovulan bazı kişiler Twitter'a dönecek mi?
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    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın bir numaralı ismi olan Elon Musk'ın aldığı kararlar yüzünden işten çıkartılan personeller geçen haftanın gündemini epeyce meşgul etmişti. İşe başladığı gibi yönetim kurulundaki en yetkili isimleri bir bir kovan Musk'ın ne yapacağı kestirilemiyor.

    Twitter işten çıkartılan bazı kişileri işe geri alabilir

    Twitter, Bloomberg'e göre işine son verdiği bazı çalışanlarının işe geri dönmesini arzuluyor. Elon Musk'ın kafasında dizayn ettiği Twitter projesini hayata geçirebilecek yetkinlikteki bazı kişilerin kazara veya sahip olduğu deneyimlerinin farkına varılmadan kovulduğu ortaya çıktı.

    Casey Newton tarafından verilen bir bilgiye göre Twitter'ın Android ve iOS geliştiricilerinden oluşan yeni bir ekibi acilen kurmayı gerekiyor. 

    Geçen hafta cuma günü yaklaşık 3800 çalışanı işten çıkartan Elon Musk şirketteki birçok kişinin psikolojisini altüst etti. Mavi tik rozeti konusundaki çıkışıyla da epey bir tepki çeken Güney Afrika asıllı iş insanı bu projeyi 2022 ABD Ara Seçimleri için erteledi.

    Twitter’ın kurucu ortaklarından birisi olan Jack Dorsey, Musk'ın binlerce kişiyi işten çıkartma tercihinde kendisinin sorumlu olduğunu düşünüyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 13 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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