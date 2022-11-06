Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, özür diledi: “Sorumluluğu üstleniyorum”

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Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey, platformun mevcut durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Elon Musk tarafından satın alınan Twitter’da oldukça kapsamlı toplu işten çıkarmalar başlamıştı. Dorsey, yaşanan bu durumdan kendisinin sorumlu olduğunu aktarıyor.

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Twitter’daki CEO’luk görevinden ilk olarak 2007 yılında ayrılan sonrasında 2015’de göreve tekrar dönen Jack Dorsey, 2021 yılında CEO’luk görevini Parag Agrawal’a devretmişti. Bu yılın Nisan ayında ise Twitter’ın geleceği için, "Elon, güvendiğim tek çözüm" açıklamasından bulunmuştu.

“Şirketi çok hızlı büyüttüm”

Şimdi ise yaptığı açıklamada Twitter’ın mevcut durumunun (işten çıkarmalara istinaden) farkında olduğunu belirten Dorsey, bunun sorumlusunun kendisi olduğu açıklıyor ve çalışanlardan özür diliyor: “Birçoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Herkesin bu durumda olmasının sorumluluğu bana ait: Şirket büyüklüğünü çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim."

Twitter’da işten çıkarmalar sürüyor

Elon Musk, Twitter’ın içerik moderasyon ekibinin yüzde 15 dahil olmak üzere toplam personelin yaklaşık yüzde 50’sini işten çıkarmaya başladı. Musk, Twitter’ın başına geçtiği ilk süreçte birçok yöneticiyi de kovmuştu. Öte yandan Twitter çalışanları, firmayı işten çıkarmalar için “yeterli bildirimde bulunmamak” nedeniyle dava etmiş durumda.

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