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    Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, özür diledi: “Sorumluluğu üstleniyorum”

    Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey, Elon Musk’ın toplu işten çıkarmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dorsey, sorumluluğu üstelendiğini aktardı.
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    Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, özür diledi: 'Sorumluluk benim' Tam Boyutta Gör

    Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey, platformun mevcut durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Elon Musk tarafından satın alınan Twitter’da oldukça kapsamlı toplu işten çıkarmalar başlamıştı. Dorsey, yaşanan bu durumdan kendisinin sorumlu olduğunu aktarıyor.

    Twitter’daki CEO’luk görevinden ilk olarak 2007 yılında ayrılan sonrasında 2015’de göreve tekrar dönen Jack Dorsey, 2021 yılında CEO’luk görevini Parag Agrawal’a devretmişti. Bu yılın Nisan ayında ise Twitter’ın geleceği için, "Elon, güvendiğim tek çözüm" açıklamasından bulunmuştu.

    “Şirketi çok hızlı büyüttüm”

    Şimdi ise yaptığı açıklamada Twitter’ın mevcut durumunun (işten çıkarmalara istinaden) farkında olduğunu belirten Dorsey, bunun sorumlusunun kendisi olduğu açıklıyor ve çalışanlardan özür diliyor: “Birçoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Herkesin bu durumda olmasının sorumluluğu bana ait: Şirket büyüklüğünü çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim."

    Twitter’da işten çıkarmalar sürüyor

    Elon Musk, Twitter’ın içerik moderasyon ekibinin yüzde 15 dahil olmak üzere toplam personelin yaklaşık yüzde 50’sini işten çıkarmaya başladı. Musk, Twitter’ın başına geçtiği ilk süreçte birçok yöneticiyi de kovmuştu. Öte yandan Twitter çalışanları, firmayı işten çıkarmalar için “yeterli bildirimde bulunmamak” nedeniyle dava etmiş durumda.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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